Самые мощные анонсы. Умеров подвел итог Рамштайн-17
Категория
Украина
Дата публикации

Самые мощные анонсы. Умеров подвел итог Рамштайн-17

Рустем Умеров
Умеров и Остин
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Ночью 22 ноября глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах семнадцатой встречи в формате “Рамштайн” и заинтриговал новыми тайными решениями партнеров.

Как прошла новая встреча в формате "Рамштайн"

Как сообщает глава оборонного ведомства, в ходе заседания удалось сформировать новую коалицию наземных средств противовоздушной обороны (Ground-Based Air Defence).

Следует отметить, что ее лидерами стали Германия и Франция. В общей сложности к коалиции присоединились уже 20 государств.

Кроме того, Рустем Умеров официально подтвердил, что Нидерланды подготовили 2 млрд. евро на военную помощь для Вооруженных сил Украины.

Лидер ИТ-коалиции – Эстония – предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на деятельность ИТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро. Великобритания и Норвегия в рамках Морской коалиции будут искать способы еще больше усилить безопасность в Черном море, - отмечает глава МО.

Рустем Умеров обращает внимание на то, что к встрече Контактной группы по обороне Украины присоединились более 50 стран.

По его словам, поддержка нашей страны в войне с Россией остается непоколебимой.

Благодарен нашим партнерам, которые уже начали объявлять о новых пакетах военной помощи. Самые мощные анонсы остались не для разглашения, - заинтриговал министр.

Что глава Пентагона говорил во время встречи "Рамштайна"

22 ноября глава Министерства обороны США Ллойд Остин официально обратился к союзникам и призвал их предоставить Украине еще больше систем ПВО, чтобы спасти украинцев зимой от российского ракетного террора.

Поэтому сейчас, когда Украине придется пройти еще одну зиму в состоянии войны, я призываю эту группу ("Рамштайн" - ред.) предоставить Украине средства ПВО для защиты ее народа, - заявил Остин.

Глава Пентагона убежден, что российский террор никогда не сможет сломать дух украинского народа.

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