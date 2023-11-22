Самые мощные анонсы. Умеров подвел итог Рамштайн-17

Ночью 22 ноября глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах семнадцатой встречи в формате “Рамштайн” и заинтриговал новыми тайными решениями партнеров.
Как прошла новая встреча в формате "Рамштайн"
Как сообщает глава оборонного ведомства, в ходе заседания удалось сформировать новую коалицию наземных средств противовоздушной обороны (Ground-Based Air Defence).
Следует отметить, что ее лидерами стали Германия и Франция. В общей сложности к коалиции присоединились уже 20 государств.
Кроме того, Рустем Умеров официально подтвердил, что Нидерланды подготовили 2 млрд. евро на военную помощь для Вооруженных сил Украины.
Рустем Умеров обращает внимание на то, что к встрече Контактной группы по обороне Украины присоединились более 50 стран.
По его словам, поддержка нашей страны в войне с Россией остается непоколебимой.
Что глава Пентагона говорил во время встречи "Рамштайна"
22 ноября глава Министерства обороны США Ллойд Остин официально обратился к союзникам и призвал их предоставить Украине еще больше систем ПВО, чтобы спасти украинцев зимой от российского ракетного террора.
Глава Пентагона убежден, что российский террор никогда не сможет сломать дух украинского народа.
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