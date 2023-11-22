Самые мощные анонсы. Умеров подвел итог Рамштайн-17

Ночью 22 ноября глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах семнадцатой встречи в формате “Рамштайн” и заинтриговал новыми тайными решениями партнеров.

Как прошла новая встреча в формате "Рамштайн"

Как сообщает глава оборонного ведомства, в ходе заседания удалось сформировать новую коалицию наземных средств противовоздушной обороны (Ground-Based Air Defence).

Следует отметить, что ее лидерами стали Германия и Франция. В общей сложности к коалиции присоединились уже 20 государств.

Кроме того, Рустем Умеров официально подтвердил, что Нидерланды подготовили 2 млрд. евро на военную помощь для Вооруженных сил Украины.

Лидер ИТ-коалиции – Эстония – предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на деятельность ИТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро. Великобритания и Норвегия в рамках Морской коалиции будут искать способы еще больше усилить безопасность в Черном море, - отмечает глава МО. Поделиться

Рустем Умеров обращает внимание на то, что к встрече Контактной группы по обороне Украины присоединились более 50 стран.

По его словам, поддержка нашей страны в войне с Россией остается непоколебимой.

Благодарен нашим партнерам, которые уже начали объявлять о новых пакетах военной помощи. Самые мощные анонсы остались не для разглашения, - заинтриговал министр. Поделиться

Что глава Пентагона говорил во время встречи "Рамштайна"

22 ноября глава Министерства обороны США Ллойд Остин официально обратился к союзникам и призвал их предоставить Украине еще больше систем ПВО, чтобы спасти украинцев зимой от российского ракетного террора.

Поэтому сейчас, когда Украине придется пройти еще одну зиму в состоянии войны, я призываю эту группу ("Рамштайн" - ред.) предоставить Украине средства ПВО для защиты ее народа, - заявил Остин. Поделиться

Глава Пентагона убежден, что российский террор никогда не сможет сломать дух украинского народа.