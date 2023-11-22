Силы ПВО за ночь сбили 14 "шахедов" – Воздушные силы
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО за ночь сбили 14 "шахедов" – Воздушные силы

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Оккупанты РФ атаковали украинские города беспилотниками типа "Shahed" в ночь на 22 ноября. Украинская противовоздушная оборона сбила все дроны.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, оккупанты атаковали с юго-восточного направления 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Кроме этого с самолета Ту22М3 была запущена крылатая ракета Х-22.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил были уничтожены все 14 вражеских беспилотников "Shahed-131/136".

Для ликвидации дронов были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей, - сообщили в ПС.

Что касается крылатой ракеты Х-22 – она не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что известно об атаке РФ по Украине

Армия России в очередной раз обстреляла несколько областей. Сначала стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Пострадала припортовая инфраструктура.

Позже глава Запорожской ОВ Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по одному из районов областного центра.

Впоследствии стало известно, что украинские воины сегодня вечером 21 ноября над Синельниковским районом Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник.

Около 23:30 во вторник, в Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Враг запустил беспилотники по типу ''Shahed''.

Также сообщалось о взрывах в Сумах во время воздушной тревоги. Еще в 19:52 в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины сообщали об угрозе ракетной опасности со стороны РФ.

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