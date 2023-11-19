Силы ПВО раскрыли детали ночной атаки России на Киев

Ночью 19 ноября армия Российской Федерации снова попыталась совершить атаку на украинскую столицу. Силам ПВО удалось уничтожить на территории Киева и на подступах к городу около десятка вражеских беспилотников.

Атака РФ на Киев 19 ноября: что известно

Одним из первых подробностями поделился глава КМВА Сергей Попко.

Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка вражеских целей (окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные Силы), - сказано в сообщении. Поделиться

Согласно последним данным, в столице не были обнаружены пострадавшие в результате вражеской атаки или же критические разрушения инфраструктуры (данные оперативных сводок будут уточняться)".

Попко обращает внимание на то, что российские дроны были запущены несколькими группами и заходили на атаку Киева волнами на разных направлениях, при этом постоянно меняя векторы движения по маршруту.

Он также предположил, что враг снова применил баражирующие боеприпасы типа "Shahed", однако эту информацию еще будут проверять.

Также россияне атаковали Херсонскую и Сумскую области

Утром 19 ноября в Херсоне прогремели громкие взрывы.

В Херсоне слышны взрывы, - написал глава МВА Роман Мрочко. Поделиться

Он призвал местных жителей немедленно перейти в укрытие.

Стоит отметить, что на момент заявления Мрочко в городе и области воздушная тревога не была объявлена.

Подробности уточняются.

Также недавно появилась информация о том, что ночью 19 ноября во время массированной вражеской атаки беспилотниками в Сумской области силами ПВО были сбиты три ударных беспилотника.