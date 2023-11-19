Сили ППО розкрили деталі нічної атаки Росії на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО розкрили деталі нічної атаки Росії на Київ

КМВА
ППО

Вночі 19 листопада армія Російської Федерації знову спробувала здійснити атаку на українську столицю. Силам ППО вдалося знищити на території Києва та на підступах до міста близько десятка ворожих безпілотників.

Атака РФ на Київ 19 листопада: що відомо

Одним з перших подробицями поділився очільник КМВА Сергій Попко.

Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей (остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні Сили), - йдеться в його повідомленні.

Згідно з останніми даними, в столиці не було виявлено постраждалих внаслідок ворожої атаки або ж критичних руйнувань інфраструктури (дані оперативних зведень уточнюватимуться)".

Попко звертає увагу на те, що російські дрони були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, при цьому постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.

Він також припустив, що ворог знову застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed",однак цю інформацію ще будуть перевіряти.

Також росіяни атакували Херсонську й Сумську області

Вранці 19 листопада в Херсоні прогриміли гучні вибухи.

У Херсоні чутно вибухи, - написав очільник МВА Роман Мрочко.

Він закликав місцевих мешканців негайно перейти в укриття.

Варто зазначити, що на момент заяви Мрочко у місті та області повітряна тривога не була оголошена.

Подробиці наразі з’ясовуються.

Також нещодавно з’явилася інформація про те, що вночі 19 листопада під час масованої ворожої атаки безпілотниками у Сумській області силами ППО було збито три ударних безпілотники.

Сьогодні вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих БпЛА "Шахед", - йдеться в заяві пресслужби Сумської ОВА.

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