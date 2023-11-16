В Московській та 16 інших областях РФ посилили ППО через атаки дронів

У РФ стверджують, що вжили заходів щодо захисту критичної інфраструктури й посилили ППО в Московській і 16 інших областях.

У РФ посилюють ППО через постійні атаки дронів

Як повідомляють росЗМІ, оперативними штабами в регіонах (Центрального регіонального округу - ред.) вжили заходів щодо захисту населення і критичної інфраструктури й посилили протиповітряну оборону.

Організовано патрулювання територій, що знаходяться в безпосередній близькості до критично важливих і потенційно небезпечних об'єктів, – повідомляють пропагандистські ЗМІ. Поширити

Російські ЗМІ стверджують, що ППО посилили "на тлі атак українських безпілотників".

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев додав, що проведено необхідні "заходи щодо посилення мобілізаційної готовності та цивільної оборони".

До Центрального регіонального округу РФ входять, зокрема, Московська, Бєлгородська та Курська області.

Українські дрони атакують РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.

Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.

Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

За словами губернатора Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.

Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.

Також 29 жовтня безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Окрім того, наголошується, що в результаті вибуху на території заводу спалахнула пожежа.