У Шойгу заявили про атаку дронів одразу в трьох областях РФ

Вранці 14 листопада російські окупанти повідомили, що нібито збили чотири безпілотники літакового типу втрьох областях.

Влада РФ заявила про чергову атаку дронами

Вночі за словами Міністерства оборони РФ, чотири "українські" БПЛА знищені вночі над територією Московської, Тамбовської та Брянської областей.

Окрім цього як повідомляють росЗМІ, у ніч на 14 листопада в селі Сільце, на території Брянського хімічного заводу знайшли БПЛА літакового типу, начиненого вибухівкою.

У цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР", що будується, розташованого в селищі Сільце, було виявлено безпілотник літакового типу, що не розірвався, з вибуховою речовиною, - написано на каналі. Поширити

При цьому, як зазначають автори, дах цеху був пробитий у трьох місцях. На місце було викликано співробітників спецслужб.

Внаслідок падіння безпілотника постраждалих немає, - зазначили на каналі. Поширити

Вибухи на території РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.

Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.

Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

За словами губернатора Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.

Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.

Також 29 жовтня безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Окрім того, наголошується, що в результаті вибуху на території заводу спалахнула пожежа.