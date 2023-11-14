В Шойгу заявили об атаке дронов сразу в трех областях РФ

Утром 14 ноября российские оккупанты сообщили, что якобы сбили четыре беспилотника самолетного типа в трех областях.

Власти РФ заявили об очередной атаке дронами

Ночью по словам Министерства обороны РФ, четыре "украинских" БПЛА уничтожены ночью над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.

Кроме этого, как сообщают росСМИ, в ночь на 14 ноября в селе Сельце, на территории Брянского химического завода нашли БПЛА самолетного типа, начиненного взрывчаткой.

В строящемся цехе "Брянского химического завода имени 50-летия СССР", расположенного в поселке Сельце, был обнаружен беспилотник неразорвавшегося самолетного типа со взрывчатым веществом, - написано на канале. Поделиться

При этом, как отмечают авторы, крыша цеха была пробита в трех местах. На место были вызваны сотрудники спецслужб.

В результате падения беспилотника пострадавших нет, - отметили на канале. Поделиться

Взрывы на территории РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.

Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.

Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.

Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.

Также 29 октября беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Кроме того, отмечается, что в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.