Під Москвою дрони вдруге атакували завод з виробництва "Кинджалів" — відео

В Московській області РФ зранку пролунали вибухи в районі "КБ Машинобудування". До заводу виїхали машини спецслужб.

У Московській області знову “бавовна”

Сильний вибух пролунав близько о 07:30.

У машин, що стоять у дворах, спрацювали системи сигналізації. Жителі повідомляють про те, що до КБМ їдуть машини спецслужб, - пишуть місцеві пабліки. Поширити

Наразі інші подробиці не розкриваються, а офіційні особи жодним чином не коментували ситуацію.

До слова, науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування" є одним з провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Завод, який очолює Сергій Пітіков, виробляє ракети "Кинджал" й "Іскандер".

Як писали раніше ЗМІ, частину товарів, які необхідні для виробництва "Кинджалів", завозять з Європи. "КБ машинобудування" отримує камери тепла та холоду компанії Espec від московського ТОВ "Остек-Тест", які останній імпортує із Польщі.

Потужні вибухи у Коломні та Котовську: що відомо

Жителі підмосковної Коломни в ніч проти 11 листопада повідомили про вибухи в районі «Конструкторського бюро машинобудування», яке є одним із провідних російських науково-виробничих центрів у галузі військової техніки.

Так зокрема виробляли ракети “Кинджал” та “Іскандер”.

Також повідомлялось про вибух на пороховому заводі в Котовську під Тамбовом, після якого почалася пожежа. За даними місцевих мешканців, вибухнув 5 цех підприємства.

За даними російських ЗМІ, за півтори години нібито все вдалося загасити. Площа пожежі становила 300 метрів квадратних.

Окрім цього російське Міноборони заявило про перехоплення двох дронів на Смоленською і Московською областями.