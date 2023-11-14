Под Москвой дроны второй раз атаковали завод по производству "Кинжалов" – видео

В Московской области РФ утром прогремели взрывы в районе "КБ Машиностроение". К заводу выехали машины спецслужб.
В Московской области снова "хлопок"
Сильный взрыв прогремел около 07:30.
Пока другие подробности не раскрываются, а официальные лица никоим образом не комментировали ситуацию.
К слову, научно-производственная компания "КБ машиностроения" является одним из ведущих русских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Завод, возглавляемый Сергеем Питиковым, производит ракеты "Кинжал" и "Искандер".
Как писали ранее СМИ, часть товаров, необходимых для производства "Кинжалов", завозят из Европы. КБ машиностроение получает камеры тепла и холода компании Espec от московского ООО "Остек-Тест", которые последний импортирует из Польши.
Мощные взрывы в Коломне и Котовске: что известно
Жители подмосковной Коломны в ночь на 11 ноября сообщили о взрывах в районе «Конструкторского бюро машиностроения», которое является одним из ведущих российских научно-производственных центров в области военной техники.
Так, в частности, производили ракеты "Кинжал" и "Искандер".
Также сообщалось о взрыве на пороховом заводе в Котовске под Тамбовом, после которого начался пожар. По данным местных жителей, взорвался 5 цех предприятия.
По данным российских СМИ, за полтора часа вроде бы все удалось потушить. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Кроме этого российское Минобороны заявило о перехвате двух дронов на Смоленской и Московской областях.
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