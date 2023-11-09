В Скадовске раздались взрывы. Известно об ударе по расположению россиян на базе "Лотос"
Категория
Украина
Дата публикации

В Скадовске раздались взрывы. Известно об ударе по расположению россиян на базе "Лотос"

Взрыв
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Источник:  Петр Андрющенко

Утром 9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области раздались взрывы. Сообщается о прилете в базу расположения окупантов.

Что известно о взрывах в Скадовске

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о прилете по базированию оккупантов в базе "Лотос" примерно 25 минут назад.

Ранее местные жители сообщали о двух взрывах во временно оккупированном Скадовске.

Пропагандистские Телеграмм-каналы уже заявили, что в Скадовске работала ПВО.

Ситуация на оккупированной Херсонской области

По данным Института изучения войны, украинские военные перебросили ограниченное количество бронетехники на левый берег Херсонщины.

Россияне заявляли, что ВСУ переместили на левый берег в районе Крынок более 300 военных.

Боевые столкновения отслеживаются около:

  • Крынок,

  • Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра),

  • Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра),

  • Подстепной (17 км восточнее Херсона и 4 км от Днепра).

Украинские силы предположительно провели начальные атаки силами роты через реку Днепр на левый берег Херсонской области 17 и 18 октября. Сообщения о группировке украинских сил на левом берегу свидетельствуют о том, что российские усилия по перекрытию реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материально-технические средства на позиции на левом берегу.

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