В Скадовске раздались взрывы. Известно об ударе по расположению россиян на базе "Лотос"

Утром 9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области раздались взрывы. Сообщается о прилете в базу расположения окупантов.

Что известно о взрывах в Скадовске

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о прилете по базированию оккупантов в базе "Лотос" примерно 25 минут назад.

Ранее местные жители сообщали о двух взрывах во временно оккупированном Скадовске.

Пропагандистские Телеграмм-каналы уже заявили, что в Скадовске работала ПВО.

Ситуация на оккупированной Херсонской области

По данным Института изучения войны, украинские военные перебросили ограниченное количество бронетехники на левый берег Херсонщины.

Россияне заявляли, что ВСУ переместили на левый берег в районе Крынок более 300 военных.

Боевые столкновения отслеживаются около:

Крынок,

Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра),

Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра),

Подстепной (17 км восточнее Херсона и 4 км от Днепра).