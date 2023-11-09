У Скадовську пролунали вибухи. Відомо про удар по розташуванню росіян на базі "Лотос"

Зранку 9 листопада у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи. Повідомляється про приліт в базу розташування окупантів.

Що відомо про вибухи у Скадовську

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про приліт по базуванню окупантів в базі "Лотос" приблизно 25 хвилин назад.

Раніше місцеві жителі повідомляли про два вибухи у тимчасово окупованому Скадовську.

Пропагандистські Телеграм-канали вже заявили, що у Скадовську працювала ППО.

Ситуація на окупованій Херсонщині

За даними Інституту вивчення війни, що українські військові перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонщини.

Росіяни заявляли, що ЗСУ перемістили на лівий берег в районі Кринок понад 300 військових.

Бойові зіткнення відстежуються біля:

Кринок,

Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра),

Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра),

Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра).