У Скадовську пролунали вибухи. Відомо про удар по розташуванню росіян на базі "Лотос"
Категорія
Україна
Дата публікації

У Скадовську пролунали вибухи. Відомо про удар по розташуванню росіян на базі "Лотос"

Вибух
Джерело:  Петро Андрющенко

Зранку 9 листопада у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи. Повідомляється про приліт в базу розташування окупантів.

Що відомо про вибухи у Скадовську

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про приліт по базуванню окупантів в базі "Лотос" приблизно 25 хвилин назад.

Раніше місцеві жителі повідомляли про два вибухи у тимчасово окупованому Скадовську.

Пропагандистські Телеграм-канали вже заявили, що у Скадовську працювала ППО.

Ситуація на окупованій Херсонщині

За даними Інституту вивчення війни, що українські військові перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонщини.

Росіяни заявляли, що ЗСУ перемістили на лівий берег в районі Кринок понад 300 військових.

Бойові зіткнення відстежуються біля:

  • Кринок,

  • Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра),

  • Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра),

  • Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра).

Українські сили, ймовірно, провели початкові атаки силами роти через річку Дніпро на лівий берег Херсонської області 17 і 18 жовтня. Повідомлення про угруповання українських сил на лівому березі свідчать про те, що російські зусилля з перекриття річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад і матеріально-технічні засоби на позиції на лівому березі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Херсонщині прикордонники дронами підірвали авто окупантів — відео
ДПСУ
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У США заявляють про нові успіхи ЗСУ на Херсонщині
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ мінує критичну інфраструктуру на лівобережжі Херсонщині — ГУР
ГУР
Армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм