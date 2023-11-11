На двух военных заводах РФ раздались взрывы. Один из них вспыхнул – видео

В РФ ночью слышали взрывы — в городе Коломна в Московской области и Котовске Тамбовской. Власти также заявили о перехвате двух дронов

В РФ раздались взрывы

Жители подмосковной Коломны сообщили о взрывах в районе "Конструкторского бюро машиностроения", которое является одним из ведущих российских научно-производственных центров в области военной техники.

Так, в частности, производили ракеты "Кинжал" и "Искандер".

Также сообщалось о взрыве на пороховом заводе в Котовске под Тамбовом, после которого начался пожар. По данным местных жителей, взорвался 5 цех предприятия.

По данным российских СМИ, за полтора часа вроде бы все удалось потушить. Площадь составила 300 квадратных метров.

Кроме этого российское Минобороны заявило о перехвате двух дронов на Смоленской и Московской областях.

Что известно о пожарах в РФ

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Да, недавно пылало в Курске, но причины пожара неизвестны. В городе был замечен столб черного дыма.

Также в российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.

А последний пожар был вчера. Тогда огонь вспыхнул на складе в Ленинском городском округе вблизи Москвы. Он принадлежит компании "Газдевайс", занимающейся производством счетчиков газа.