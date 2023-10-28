В РФ значительно возросло количество пожаров

Более двухсот пожаров зафиксировано в России за три месяца. Таковы итоги третьего квартала 2023 года.

Аналитики агентства Molfar проанализировали информацию по новостям о пожарах на заводах, ТРЦ, военных и логистических центрах, складах и нефтехранилищах государства террориста.

Хотя в некоторых месяцах количество пожаров может уменьшаться, общая тенденция очевидна – огонь уничтожает российскую экономику. Июнь 2023 стал рекордным – 113 пожаров. Теперь пылкий сентябрь набирает обороты и приносит России 94 новых пожара.

Если посмотреть статистику пожаров в РФ по месяцам, то можно увидеть, что июль значительно “просел”. Однако 44 пожара – это почти вдвое больше, чем в тот же месяц 2022 года. Также, если сравнивать статистику трех месяцев, то видим, что снижение не столь и значительно. За апрель-июнь было 288 пожаров. В период с июля по сентябрь в России зафиксировано 210 возгораний.



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Как видим на графике выше, сентябрь 2023 отметился очередной вспышкой пожаров

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С начала 2023 года по сентябрь включительно было уже 710 возгораний в РФ. В то время как в 2022 году их было 414 за весь год. Общая тенденция роста количества пожаров очевидна. Средний прирост количества пожаров – 14,85% по всем месяцам, начиная с февраля 2022 и завершая сентябрем 2023 года.

Отметим, что 12 декабря 2022 года украинский благотворительный фонд "Вернись живым" объявил о завершении сбора на проект "Black Box". Позже появилось сообщение ГУР, согласно которому Москва понесла убытки в 700 миллионов долларов именно от "Black Box".

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После заявления ГУР можно проследить, что количество пожаров в России увеличивается примерно на 14.85% ежемесячно. Хотя это не стабильная цифра, и она меняется ежемесячно – существует явный тренд на увеличение пожаров в РФ.

Что и где горит в России?

На графике – топ-5 областей, которые чаще всего горят. Видим здесь следующие регионы России: Московская область, Ленинградская, Свердловская, Ростовская и Красноярский край. Видим, что с прошлого раза этот список не претерпел никаких изменений. Другим стало только количество пожаров.

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Если рассматривать чисто Московскую область то мы видим, что там чаще всего огонь уничтожает склады . Похожая ситуация и в других областях, горящих чаще. Огонь уничтожает склады почти в 4 раза чаще, чем торговые центры, и почти в 30 раз чаще, чем военные заводы или нефтеперерабатывающие предприятия. Но это касается только этих 5 областей. В общем, если смотреть на картину шире – все немного иначе.

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Если брать общую статистику – наибольшее количество пожаров возникает на заводах, где они составляют около половины всех случаев (46,2%). Складские помещения также являются значимым источником пожаров – 34,8% общего количества. Это почти в 3 раза больше, чем пожары в торговых центрах, которые составляют всего чуть более 11%. В России пожары на заводах возникают в десять раз чаще, чем на нефтеперерабатывающих предприятиях.

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В сентябре произошло около 100 пожаров. Это в 4 раза больше, чем в тот же месяц в прошлом году. Июль превзошел показатель в прошлом году вдвое. Рассмотрим отдельно типы предприятий, горящих в РФ.

Согласно статистике, с начала полномасштабного вторжения России количество пожаров на фабриках растет. Больше пожаров было в мае этого года – 43. Почти столько же в сентябре этого года – 42 пожара.

Также мы видим, что и этот тренд постоянно растет. Хотя и было падение в июле 2023 года. За сентябрь – снова 34 пожара. При этом в сентябре 2022 года сгорело всего 9 складов.

Так, сгорело 900 м² "русской мечты" - 26 июля в Краснодарском крае горел состав алкоголя. Об этом сообщило российское МЧС.

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12 июля сгорели склады в Екатеринбурге. Огонь охватил 1300 м² складов. По официальным сообщениям МЧС, там горели деревянные поддоны на открытых площадках. Но непохоже, чтобы деревянные поддоны так громко взрывались.

Пожар 4 июля в Омске начался с крыши промышленного помещения и быстро охватил 800 м². Что это за предприятие – в сообщении речь не идет.

Огонь тушили 13 единиц техники и 52 сотрудника российского МЧС. К вечеру пламя удалось потушить. О пострадавших также не известно.

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В городе Георгиевск на территории воинской части произошел пожар на складе с вещами. Горело 300 кв м. О количестве привлеченных к тушению россиян и техники не сообщали, но в новостях писали, что привлечены пожарная часть воинской части и техника из города Георгиевск.

Увеличение количества пожаров в России может повлиять на ее экономическое и социальное положение. Когда производственные предприятия, заводы и ТРЦ постоянно страдают от пожаров, это может привести к ущербу в производстве и снижению экономической активности.

Как видим, нынешний год действительно становится рекордсменом по количеству пожаров в России. Если за весь 2022 год было всего чуть более 400 пожаров. Так уже сейчас 2023 год принес России 710 пожаров. До конца года эта цифра может еще больше увеличиться. Но уже сейчас очевидно – Россия в огне и количество пожаров растет.