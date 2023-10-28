Росія палає. Удвічі більше пожеж сталося у РФ у 2023 році

Вогонь нищить російську економіку. Червень 2023 року став рекордним – 113 пожеж. Тепер палкий вересень набирає обертів і приносить Росії 94 нові пожежі.

У РФ значно зросла кількість пожеж

Понад дві сотні пожеж зафіксовано у Росії за три місяці. Такі підсумки третього кварталу 2023 року.

Аналітики аґенції Molfar проаналізували інформацію з новин про пожежі на заводах, ТРЦ, військових та логістичних центрах, складах та нафтосховищах держави терориста.

Хоча в деяких місяцях кількість пожеж може зменшуватися загальна тенденція очевидна – вогонь нищить російську економіку. Червень 2023 року став рекордним – 113 пожеж. Тепер палкий вересень набирає обертів і приносить Росії 94 нові пожежі.

Якщо проглянути статистику пожеж у РФ за місяцями, то можна побачити, що липень значно “просів”. Однак 44 пожежі – це майже вдвічі більше ніж у той самий місяць 2022 року. Також, якщо порівнювати статистику трьох місяців, то бачимо, що зниження не таке й значне. За квітень-червень було 288 пожеж. У період з липня по вересень у Росії зафіксовано 210 загорянь.



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Як бачимо на графіку вище, вересень 2023 року відзначився черговим спалахом пожеж

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Від початку 2023 року до вересня включно було вже 710 загорянь у РФ. Тоді як у 2022 році їх було 414 за весь рік. Загальна тенденція до зростання кількості пожеж очевидна. Середній приріст кількості пожеж – 14,85% за усіма місяцями, починаючи з лютого 2022 року й завершуючи вереснем 2023 року.

Зазначимо, що12 грудня 2022 року український благодійний фонд “Повернись живим” оголосив про завершення збору на проєкт "Black Box". Пізніше з’явилося повідомлення ГУР, згідно з яким Москва зазнала збитків у 700 мільйонів доларів саме від "Black Box".

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Після заяви ГУР можна простежити, що кількість пожеж у Росії зростає приблизно на 14.85% щомісяця. Хоча це не стабільна цифра і вона змінюється щомісяця – існує явний тренд на збільшення пожеж у РФ.

Що і де горить у Росії?

На графіку – топ-5 областей, які найчастіше горять. Бачимо тут такі регіони Росії: Московська область, Ленінградська, Свердловська, Ростовська та Красноярський край. Бачимо, що з минулого разу цей список не зазнав жодних змін. Іншою стала тільки кількість пожеж.

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Якщо розглядати суто Московську область то бачимо, що там найчастіше вогонь нищить склади. Подібна ситуація і в інших областях, які горять найчастіше. Вогонь нищить склади майже в 4 рази частіше, ніж торговельні центри, і майже у 30 разів частіше ніж військові заводи чи нафтопереробні підприємства. Але це стосується лише цих 5 областей. Загалом же якщо дивитись на картину ширше – все трохи інакше.

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Якщо брати загальну статистику – найбільша кількість пожеж виникає на заводах, де вони складають майже половину усіх випадків (46,2%). Складські приміщення також є значущим джерелом пожеж – 34,8% від загальної кількості. Це майже у 3 рази більше, ніж пожежі у торгових центрах, які складають усього трохи більш як 11%. У Росії пожежі на заводах виникають у 10 разів частіше, ніж на нафтопереробних підприємствах.

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У вересні сталося майже 100 пожеж. Це в 4 рази більше, ніж у той же місяць торік. Липень перевершив показник минулого року вдвічі. Розглянемо окремо типи підприємств, які горять у РФ.

Згідно зі статистикою, з початку повномасштабного вторгнення росії, кількість пожеж на фабриках зростає. Найбільше пожеж було у травні цього року – 43. Майже стільки ж у вересні цього року – 42 пожежі.

Також бачимо, що й цей тренд постійно зростає. Хоча і було падіння у липні 2023 року. За вересень – знову 34 пожежі. При цьому у вересні 2022 року згоріло лише 9 складів.

Так, згоріло 900 м² “російської мрії” – 26 липня у Краснодарському краю горів склад алкоголю. Про це повідомило російське МНС.

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12 липня згоріли склади у Єкатеринбурзі. Вогонь охопив 1300 м² складів. За офіційними повідомленнями російського МНС, там горіли деревʼяні піддони на відкритих майданчиках. Але не схоже, щоб деревʼяні піддони так гучно вибухали.

Пожежа 4 липня в Омську почалася з даху промислового приміщення, й швидко охопила 800 м². Що то за підприємство – у повідомленні не йдеться.

До гасіння вогню долучили 13 одиниць техніки та 52 співробітники російського МНС. До вечора вогонь вдалося загасити. Про постраждалих також невідомо.

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У місті Георгієвськ на території військової частини сталася пожежа на складі з речами. Горіло 300 м². Про кількість залучених до гасіння росіян і техніки не повідомляли, але у новинах писали, що залучено пожежну частину військової частини та техніку з міста Георгієвськ.

Збільшення кількості пожеж в Росії може вплинути на її економічний та соціальний стан. Коли виробничі підприємства, заводи та ТРЦ постійно потерпають від пожеж, це може призвести до збитків у виробництві та зниження економічної активності.

Як бачимо, цей рік дійсно стає рекордсменом за кількістю пожеж у Росії. Якщо за весь 2022 було усього трохи більш як 400 пожеж. То вже зараз 2023 приніс росії 710 пожеж. До кінця року ця цифра може ще більше зрости. Але вже зараз очевидно – Росія у вогні й кількість пожеж лише зростає.