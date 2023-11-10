Под Москвой вспыхнул масштабный пожар – видео

Масштабный пожар разгорелся в российском Подмосковье 10 ноября. Отмечается, что загорелся состав компании "Газдевайс".
Что известно о пожаре в Подмосковье
Как отмечается в сети, в Ленинском городском округе близ Москвы горит склад. Он принадлежит компании "Газдевайс", занимающейся производством счетчиков газа.
Российское МЧС сообщило, что огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. По состоянию на 8:00 пожар локализовался. Огонь тушат 90 пожарных и 29 единиц техники. Российские СМИ утверждают, что пострадавших нет.
На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что пожар в Подмосковье достаточно мощный. Черный дым виден из разных частей города.
На территории РФ участились пожары
Напомним, 11 октября под Москвой загорелся местный рынок. Пока неизвестна причина пожара и причастны ли к этому украинские спецслужбы.
Ранее в российском Красноярском крае произошел масштабный пожар на предприятии по производству паллет и производственного здания, и площадь возгорания составляла более двух тысяч квадратных метров. Пожарным удалось локализовать открытое горение.
Пожарные боролись с огнем на предприятии еще со вчерашнего вечера. Еще 4 октября российские МЧСники заявляли, что не допустили распространения пожара на соседние здания, и впоследствии рассказали о локализации.
В результате масштабного огненного ЧП в Красноярском крае в Емельяновском районе, по данным экстренных служб, никто не пострадал.
По данным российского пропагандистского агентства ТАСС, в Красноярске на территории предприятия на открытой территории вспыхнули паллеты на площади 2 тыс. кв. м и производственное здание площадью 200 кв. м.
Рядом с горящими паллетами находится сервис грузовых машин, добавили представители оперативных служб российским СМИ.
Также в Брянске на территории России вечером, 12 октября, раздался мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар.
По информации губернатора региона Александра Богомаза, причиной взрыва и пожара в районе местного мясокомбината стала якобы атака БпЛА по городам.
Беспилотник вроде бы приглушили силы РЭБ. Во время падения сдетонировало взрывное устройство.
Также 14 октября пожар вспыхнул в не эксплуатируемом здании на территории промзоны в восточной части Москвы.
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