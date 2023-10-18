В Ростове вспыхнул масштабный пожар – фото и видео

Пожар возник на территории склада. Что именно хранилось в складских помещениях – неизвестно.

Что известно о пожаре в Ростове

По предварительным данным, в Ростове загорелся состав полимерной пленки.

Очевидцы в сети публикуются фото и видео с места инцидента. На опубликованных кадрах заметно, что пожар достаточно серьезный, а черный дым заметно издалека.

Российское МЧС заявило, что огонь охватил 500 квадратных метров. Местные Telegram-каналы пишут, что пожарным машинам не хватает запаса воды, поэтому пожар не могу потушить.

На территории РФ участились пожары

Напомним, 11 октября под Москвой загорелся местный рынок. Пока неизвестна причина пожара и причастны ли к этому украинские спецслужбы.

Ранее в российском Красноярском крае произошел масштабный пожар на предприятии по производству паллет и производственного здания, и площадь возгорания составляла более двух тысяч квадратных метров. Пожарным удалось локализовать открытое горение.

Пожарные боролись с огнем на предприятии еще со вчерашнего вечера. Еще 4 октября российские МЧСники заявляли, что не допустили распространения пожара на соседние здания, и впоследствии рассказали о локализации.

В результате масштабного огненного ЧП в Красноярском крае в Емельяновском районе, по данным экстренных служб, никто не пострадал.

По данным российского пропагандистского агентства ТАСС, в Красноярске на территории предприятия на открытой территории вспыхнули паллеты на площади 2 тыс. кв. м и производственное здание площадью 200 кв. м.

Рядом с горящими паллетами находится сервис грузовых машин, добавили представители оперативных служб российским СМИ.

Также в Брянске на территории России вечером, 12 октября, раздался мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

По информации губернатора региона Александра Богомаза, причиной взрыва и пожара в районе местного мясокомбината стала якобы атака БпЛА по городам.

Беспилотник вроде бы приглушили силы РЭБ. Во время падения сдетонировало взрывное устройство.

Также 14 октября пожар вспыхнул в не эксплуатируемом здании на территории промзоны в восточной части Москвы.