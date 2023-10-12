В Брянске раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар

В Брянске на территории России вечером, 12 октября, раздался мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар. оккупанты заявляют о якобы атаке БпЛА по городу.

Что происходит в Брянске

По информации губернатора региона Александра Богомаза, причиной взрыва и пожара в районе местного мясокомбината стала якобы атака БПЛА по городу.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. Во время падения беспилотника произошла детонация взрывного устройства, отметил Богомаз. Поделиться

Беспилотник вроде бы приглушили силы РЭБ. Во время падения сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет. На месте работают спасательные службы.

Что известно о других инцидентах в России и на оккупированных территориях

Военно-морские силы ВСУ подтвердили повреждение корабля "Павел Державин" Черноморского флота РФ в районе временно оккупированного Севастополя в Крыму минувшей ночью.

По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, в результате ночной атаки российский корабль получил серьезные повреждения.

При этом офицер не уточнил, как это могло произойти.

Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт таков... Безотносительно того, каким образом. Это можно расценивать как очередной намек на то, что российским оккупантам самое время покинуть наш Севастополь, – отметил Плетенчук. Поделиться

В вооружение патрульного корабля "Павел Державин" проекта 22160 типа "Василий Быков" входят:

8 пусковых установок крылатых ракет "Калибр-НК",

2 пусковые установки зенитных ракет "Редут-М",

2 артиллерийские установки А-190 калибра 100 миллиметров,

2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000,

2 торпедных аппарата калибра 533 миллиметра.

Известно, что во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 г. "Павел Державин" усилил свое вооружение установленным на корме зенитным ракетным комплексом "Тор-М2КМ".