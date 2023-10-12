В Брянске раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар

В Брянске на территории России вечером, 12 октября, раздался мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар. оккупанты заявляют о якобы атаке БпЛА по городу.
Что происходит в Брянске
По информации губернатора региона Александра Богомаза, причиной взрыва и пожара в районе местного мясокомбината стала якобы атака БПЛА по городу.
Беспилотник вроде бы приглушили силы РЭБ. Во время падения сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших нет. На месте работают спасательные службы.
Что известно о других инцидентах в России и на оккупированных территориях
Военно-морские силы ВСУ подтвердили повреждение корабля "Павел Державин" Черноморского флота РФ в районе временно оккупированного Севастополя в Крыму минувшей ночью.
По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, в результате ночной атаки российский корабль получил серьезные повреждения.
При этом офицер не уточнил, как это могло произойти.
В вооружение патрульного корабля "Павел Державин" проекта 22160 типа "Василий Быков" входят:
8 пусковых установок крылатых ракет "Калибр-НК",
2 пусковые установки зенитных ракет "Редут-М",
2 артиллерийские установки А-190 калибра 100 миллиметров,
2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000,
2 торпедных аппарата калибра 533 миллиметра.
Известно, что во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 г. "Павел Державин" усилил свое вооружение установленным на корме зенитным ракетным комплексом "Тор-М2КМ".
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