У Брянську пролунав потужний вибух і спалахнула пожежа — відео

У Брянську на території Росії увечері, 12 жовтня, пролунав потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа. Окупанти заявляють про нібито атаку БпЛА по місту.

Що відбувається у Брянську

За інформацією губернатора регіону Олександра Богомаза, причиною вибуху та пожежі в районі місцевого м'ясокомбінату стала нібито атака БпЛА по місту.

Беспілотний літальний апарат літакового типу подавлено на околиці міста Брянська силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою, - зазначив Богомаз. Поширити

Безпілотник начебто приглушили сили РЕБ. Під час падіння здетонував вибуховий пристрій. Постраждалих немає. На місці працюють рятувальні служби.

Що відомо про інші інциденти в Росії та на окупованих територіях

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили пошкодження корабля "Павло Державін" Чорноморського флоту РФ в районі тимчасово окупованого Севастополя у Криму минулої ночі.

За інформацією спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, внаслідок нічної атаки російський корабель отримав серйозні пошкодження.

Разом з цим офіцер не уточнив, яким чином це могло статися.

Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є... Безвідносно того, яким чином. Це можна розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь, - зазначив Плетенчук. Поширити

В озброєння патрульного корабля "Павло Державін" проекту 22160 типу "Василь Биков" входять:

8 пускових установок крилатих ракет "Калібр-НК",

2 пускові установки зенітних ракет "Редут-М",

2 артилерійські установки А-190 калібру 100 міліметрів,

2 реактивні бомбометні установки РБУ-6000,

2 торпедні апарати калібру 533 міліметри.

Відомо, що під час повномасштабної війни в Україні у червні 2022 р. "Павло Державін" посилив своє озброєння встановленим на кормі зенітним ракетним комплексом "Тор-М2КМ".