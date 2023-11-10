Під Москвою спалахнула масштабна пожежа — відео

Масштабна пожежа спалахнула у російському Підмосков'ї 10 листопада. Зазначається, що загорівся склад компанії "Газдевайс".

Що відомо про пожежу у Підмосков'ї

Як зазначається у мережі, у Ленінському міському окрузі поблизу Москви горить склад. Він належить компанії "Газдевайс", яка займається виробництвом лічильників газу.

Російське МНС повідомило, що вогонь охопив 2 тисяч квадратних метрів. Станом на 8:00 пожежу локалізувала. Вогонь гасять 90 пожежників та 29 одиниць техніки. Російські ЗМІ стверджують, що постраждалих немає.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, що пожежа у Підмосков'ї досить потужна. Чорний дим видно з різних частин міста.

На території РФ почастішали пожежі

Нагадаємо, 11 жовтня під Москвою загорівся місцевий ринок. Наразі невідома причина пожежі та чи причетні були до цього українські спецслужби.

Раніше російському Красноярському краї сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва палет та виробничої будівлі, і площа займання становила понад дві тисячі квадратних метрів. Пожежникам вдалося локалізувати відкрите горіння.

Пожежники боролися з вогнем на підприємстві ще з учорашнього вечора. Так, ще 4 жовтня російські МНСники заявляли, що не допустили поширення пожежі на сусідні будівлі, і згодом розповіли про локалізацію.

Внаслідок масштабного вогняного НП у Красноярському краї в Омелянівському районі, за даними екстрених служб, ніхто не постраждав.

За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, у Красноярську на території підприємства на відкритій території спалахнули палети на площі 2 тис. кв. м та виробнича будівля на площі 200 кв. м.

Поряд з палетами, що горіли, знаходиться сервіс вантажних машин, додали представники оперативних служб російським ЗМІ.

Також У Брянську на території Росії увечері, 12 жовтня, пролунав потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа.

За інформацією губернатора регіону Олександра Богомаза, причиною вибуху та пожежі в районі місцевого м'ясокомбінату стала нібито атака БпЛА по міст

Безпілотник начебто приглушили сили РЕБ. Під час падіння здетонував вибуховий пристрій.

Також 14 жовтня пожежа спалахнула в не експлуатованій будівлі на території промзони у східній частині Москви.