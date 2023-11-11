На двох військових заводах РФ пролунали вибухи. Один із них спалахнув — відео

У РФ посеред ночі чули вибухи — у місті Коломна в Московській області й Котовську Тамбовської. Влада також заявила про перехоплення двох дронів

У РФ пролунали вибухи

Жителі підмосковної Коломни повідомили про вибухи в районі «Конструкторського бюро машинобудування», яке є одним із провідних російських науково-виробничих центрів у галузі військової техніки.

Так зокрема виробляли ракети “Кинджал” та “Іскандер”.

Також повідомлялось про вибух на пороховому заводі в Котовську під Тамбовом, після якого почалася пожежа. За даними місцевих мешканців, вибухнув 5 цех підприємства.

За даними російських ЗМІ, за півтори години нібито все вдалося загасити. Площа становила 300 метрів квадратних.

Окрім цього російське Міноборони заявило про перехоплення двох дронів на Смоленською і Московською областями.

Що відомо про пожежі в РФ

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, нещодавно палало у Курську, але причини пожежі невідомі. У місті помітили стовп чорного диму.

Також у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

А остання пожежа була вчора. Тоді вогонь спалахнув на складі у Ленінському міському окрузі поблизу Москви. Він належить компанії "Газдевайс", яка займається виробництвом лічильників газу.