Палає ТЕЦ. У Москві сталася масштабна пожежа — відео

У Москві сталася пожежа на ТЕЦ-16, яка забезпечує теплом та електрикою 1,5 млн споживачів на північному заході столиці країни-агресора.

У Москві загорілась ТЕЦ, яка дає тепло більше мільйону росіян

За офіційними даними, запалали три газові котли. При цьому сталося часткове обвалення покрівлі будівлі.

Спецслужби перекрили подачу газу та чекають, щоб газ вигорів перед тим як почати гасити пожежу. Також ТЕЦ відключили від електроживлення.

Причини пожежі наразі невідомі – росіяни обіцяють з’ясувати.

Московська ТЕЦ-16 забезпечує тепло- і електропостачання промислових і побутових споживачів північного заходу Москви населенням понад 1,5 млн осіб.

Що відомо про пожежу у Ростові

За попередніми даними, у Ростові спалахнув склад полімерної плівки.

Очевидці у мережі публікуються фото та відео з місця інциденту. На опублікованих кадрах помітно, що пожежа досить серйозна, а чорний дим помітно здалеку.

Російське МНС заявило, що вогонь охопив 500 квадратних метрів. Проте місцеві Telegram-канали пишуть, що пожежним машинам не вистачає запасу води, тому пожежу не можу загасити.