Горит ТЭЦ. В Москве произошел масштабный пожар — видео

В Москве произошел пожар на ТЭЦ-16, обеспечивающий теплом и электричеством 1,5 млн потребителей на северо-западе столицы страны-агрессора.

В Москве загорелась ТЭЦ, дающая тепло более миллиона россиян

По официальным данным, загорелись три газовых котла. При этом произошло частичное обрушение кровли здания.

Спецслужбы перекрыли подачу газа и ждут, чтобы газ выгорел перед тем, как начать тушить пожар. Также ТЭЦ отключили от электропитания.

Причины пожара пока неизвестны – россияне обещают выяснить.

Московская ТЭЦ-16 обеспечивает тепло- и электроснабжение промышленных и бытовых потребителей северо-запада Москвы населением более 1,5 млн человек.

Что известно о пожаре в Ростове

По предварительным данным, в Ростове загорелся состав полимерной пленки.

Очевидцы в сети публикуются фото и видео с места инцидента. На опубликованных кадрах заметно, что пожар достаточно серьезный, а черный дым заметно издалека.

Российское МЧС заявило, что огонь охватил 500 квадратных метров. Местные Telegram-каналы пишут, что пожарным машинам не хватает запаса воды, поэтому пожар не могу потушить.