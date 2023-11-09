В оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв

В оккупированном Севастополе сегодня, 9 ноября, раздался звук взрыва. В центре города слышны сирены скорой помощи.
Что известно о взрыве в Севастополе
Также отмечается, что в центральной части города слышны сирены машин скорой помощи.
Версия окупантов
Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что недавно над морем на внешнем рейде российские военные уничтожили воздушную цель.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-