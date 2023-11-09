В оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв

взрыв
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Источник:  online.ua

В оккупированном Севастополе сегодня, 9 ноября, раздался звук взрыва. В центре города слышны сирены скорой помощи.

Что известно о взрыве в Севастополе

В Севастополе был слышен мощный взрыв, от которого задрожали стекла в окнах, - говорится в сообщении местных каналов.

Также отмечается, что в центральной части города слышны сирены машин скорой помощи.

Версия окупантов

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что недавно над морем на внешнем рейде российские военные уничтожили воздушную цель.

Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы готовы, - пишет оккупант.

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