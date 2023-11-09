У окупованому Севастополі пролунав потужний вибух

В окупованому Севастополі сьогодні, 9 листопада, пролунав звук вибуху. У центрі міста чути сирени швидкої допомоги.
Що відомо про вибух у Севастополі
Також зазначається, що в центральній частині міста чути сирени машин швидкої допомоги.
Версія окупантів
Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нещодавно над морем на зовнішньому рейді російські військові нібито знищили повітряну ціль.
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