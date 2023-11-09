У окупованому Севастополі пролунав потужний вибух
Категорія
Україна
Дата публікації

У окупованому Севастополі пролунав потужний вибух

вибух
Джерело:  online.ua

В окупованому Севастополі сьогодні, 9 листопада, пролунав звук вибуху. У центрі міста чути сирени швидкої допомоги.

Що відомо про вибух у Севастополі

У Севастополі було чути потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах, - ідеться в повідомленні місцевих каналів.

Також зазначається, що в центральній частині міста чути сирени машин швидкої допомоги.

Версія окупантів

Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нещодавно над морем на зовнішньому рейді російські військові нібито знищили повітряну ціль.

Відбувається контроль повітряної обстановки. Усі оперативні служби напоготові, - пише окупант.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ почали перекидати до Криму техніку для ремонту — АТЕШ
Техніка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У розвідці Естонії оцінили можливості ЗСУ щодо звільнення Криму
Крим
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данілов заявив про шалені успіхи ЗСУ у напрямку Криму
Олексій Данілов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм