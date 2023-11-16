Україна почала серійно випускати дрони типу Shahed — Forbes

“Українські Шахеди” масово випускаються саме на державних заводах. Але їх виробництво збільшуватиметься.

Україна виготовляє свої “Шахеди”

Україна виробляє десятки так званих українських «Шахедів» на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.

Про це повідомив під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За словами Камишіна, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.

Починаючи з того, що називають «українським «Шахедом», ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри, – сказав міністр. Поширити

Він додав, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд.

Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання, – пояснив він. Поширити

Міністр зазначив, що не йдеться про інтеграцію бізнесу з «Укроборонпромом», адже держзаводи працюють, а інвестори розвивають приватний сектор.

Сьогодні чимало дронових компаній побачили можливість на одному з державних заводів знайти ті ресурси, які вони не можуть знайти самі собі окремо, – сказав Камишін. Поширити

Приміром, сервісний центр на держзаводі допомагає приватним невеликим дроновим компаніям. За словами Камишіна, це приклад того, як держава своїм ресурсом допомагає розвиватись.

У цьому плані «український «Шахед» з’явився саме на державному заводі, – сказав міністр. Поширити

Українські дрони: що відомо

Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе, його вже замовляють сили оборони для своїх операцій, розповів гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво «Укроборонпрому». Виріб тоді був лише на стадії випробування.

Партію з 1500 українських дронів на початку листопада відправлено на фронт.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Передали 1 500+ українських FPV-дронів Shrike на Донецький напрямок. Поширити

Безпілотники закуплено коштом державної програми “Армія дронів”. Коптери допоможуть нашим воїнам тримати оборону та ефективно уражати позиції й техніку росіян. Поширити

Дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап. Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть українців у щотижневих звітах від ударних рот “Армії дронів”.