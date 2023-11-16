Україна почала серійно випускати дрони типу Shahed — Forbes
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Україна почала серійно випускати дрони типу Shahed — Forbes

Forbes Україна
Українські Шахеди

“Українські Шахеди” масово випускаються саме на державних заводах. Але їх виробництво збільшуватиметься.

Україна виготовляє свої “Шахеди”

Україна виробляє десятки так званих українських «Шахедів» на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.

Про це повідомив під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За словами Камишіна, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.

Починаючи з того, що називають «українським «Шахедом», ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри, – сказав міністр.

Він додав, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд.

Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання, – пояснив він.

Міністр зазначив, що не йдеться про інтеграцію бізнесу з «Укроборонпромом», адже держзаводи працюють, а інвестори розвивають приватний сектор.

Сьогодні чимало дронових компаній побачили можливість на одному з державних заводів знайти ті ресурси, які вони не можуть знайти самі собі окремо, – сказав Камишін.

Приміром, сервісний центр на держзаводі допомагає приватним невеликим дроновим компаніям. За словами Камишіна, це приклад того, як держава своїм ресурсом допомагає розвиватись.

У цьому плані «український «Шахед» з’явився саме на державному заводі, – сказав міністр.

Українські дрони: що відомо

Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе, його вже замовляють сили оборони для своїх операцій, розповів гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво «Укроборонпрому». Виріб тоді був лише на стадії випробування.

Партію з 1500 українських дронів на початку листопада відправлено на фронт.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Передали 1 500+ українських FPV-дронів Shrike на Донецький напрямок.

Безпілотники закуплено коштом державної програми “Армія дронів”. Коптери допоможуть нашим воїнам тримати оборону та ефективно уражати позиції й техніку росіян.

Дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап. Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть українців у щотижневих звітах від ударних рот “Армії дронів”.

Далі – тільки більше українських безпілотників на фронті. Не зупиняємося, – зазначив міністр.

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