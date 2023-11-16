Україна почала серійно випускати дрони типу Shahed — Forbes

“Українські Шахеди” масово випускаються саме на державних заводах. Але їх виробництво збільшуватиметься.
Україна виготовляє свої “Шахеди”
Україна виробляє десятки так званих українських «Шахедів» на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.
Про це повідомив під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
За словами Камишіна, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.
Він додав, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд.
Міністр зазначив, що не йдеться про інтеграцію бізнесу з «Укроборонпромом», адже держзаводи працюють, а інвестори розвивають приватний сектор.
Приміром, сервісний центр на держзаводі допомагає приватним невеликим дроновим компаніям. За словами Камишіна, це приклад того, як держава своїм ресурсом допомагає розвиватись.
Українські дрони: що відомо
Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе, його вже замовляють сили оборони для своїх операцій, розповів гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.
Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво «Укроборонпрому». Виріб тоді був лише на стадії випробування.
Партію з 1500 українських дронів на початку листопада відправлено на фронт.
Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап. Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть українців у щотижневих звітах від ударних рот “Армії дронів”.
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