Украина начала серийно выпускать дроны типа Shahed — Forbes

Украинские Шахеды массово выпускаются именно на государственных заводах. Но их производство будет увеличиваться.
Украина производит свои "Шахеды"
Украина производит десятки так называемых украинских «Шахедов» в месяц, которые являются аналогами иранских беспилотников.
Об этом сообщил во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
По словам Камышина, сейчас именно оборонная отрасль вносит значительный вклад в рост экономики страны и в будущем должна стать ее главным сектором.
Он добавил, что кратный рост производства не всегда удовлетворяет правительство.
Министр отметил, что речь не идет об интеграции бизнеса с «Укроборонпромом», ведь госзаводы работают, а инвесторы развивают частный сектор.
К примеру, сервисный центр на госзаводе помогает частным небольшим дроновым компаниям. По словам Камышина, это пример того, как государство своим ресурсом помогает развиваться.
Украинские дроны: что известно
Украина приступила к серийному производству нового дрона-камикадзе, его уже заказывают силы обороны для своих операций, рассказал гендиректор АО «Украинская оборонная промышленность» Герман Сметанин.
О разработке дрона-камикадзе, способного летать на 1000 км, еще в начале года сообщало бывшее руководство «Укроборонпрома». Изделие тогда было только на стадии испытания.
Партия из 1500 украинских дронов в начале ноября отправлена на фронт.
Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Дроны-камикадзе производит украинский defense-tech стартап. Один беспилотник стоит всего несколько сотен долларов, но результаты работы будут неприятно поражать оккупантов и радовать украинцев в еженедельных отчетах от ударных рот Армии дронов.
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