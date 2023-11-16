В Московской и 16 других областях РФ усилили ПВО из-за атак дронов

В РФ утверждают, что приняли меры по защите критической инфраструктуры и усилили ПВО в Московской и 16 других областях.
В РФ усиливают ПВО из-за постоянных атак дронов
Как сообщают росСМИ, оперативные штабы в регионах (Центрального регионального округа - ред.) приняли меры по защите населения и критической инфраструктуры и усилили противовоздушную оборону.
Российские СМИ утверждают, что ПВО усилили "на фоне атак украинских беспилотников".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев добавил, что проведены необходимые "меры по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны".
В Центральный региональный округ РФ входят, в частности, Московская, Белгородская и Курская области.
Украинские дроны атакуют РФ
В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.
Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.
Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.
Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.
Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.
Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.
Также 29 октября беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
Кроме того, отмечается, что в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.
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