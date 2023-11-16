В Московской и 16 других областях РФ усилили ПВО из-за атак дронов

В РФ утверждают, что приняли меры по защите критической инфраструктуры и усилили ПВО в Московской и 16 других областях.

В РФ усиливают ПВО из-за постоянных атак дронов

Как сообщают росСМИ, оперативные штабы в регионах (Центрального регионального округа - ред.) приняли меры по защите населения и критической инфраструктуры и усилили противовоздушную оборону.

Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам, сообщают пропагандистские СМИ. Поделиться

Российские СМИ утверждают, что ПВО усилили "на фоне атак украинских беспилотников".

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев добавил, что проведены необходимые "меры по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны".

В Центральный региональный округ РФ входят, в частности, Московская, Белгородская и Курская области.

Украинские дроны атакуют РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.

Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.

Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.

Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.

Также 29 октября беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Кроме того, отмечается, что в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.