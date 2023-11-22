Пентагон призвал союзников передать Украине ПВО накануне зимы

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин обратился к союзникам с призывом предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Это нужно для защиты мирных украинцев зимой.
США призвали союзников передать Украине ПВО
Он напомнил, что всего за несколько дней до его визита в Украину, который состоялся 20 ноября, путинские войска нанесли новый шквал ракетным ударам по Киеву и другим районам Украины, пытаясь повредить энергосистему страны.
Но, как отметил министр, он уверен, что украинский народ сохранит устойчивость перед трудностями, потому что он борется за свое будущее.
Удары россиян по энергосистеме
Напомним, минувшей зимой российские оккупанты неоднократно атаковали украинскую энергосистему. Массированные удары по объектам инфраструктуры начались еще в октябре 2022 года и продолжались всю зиму.
В результате таких обстрелов по всей Украине начались проблемы с электроснабжением. Властям приходилось вводить ежедневные графики отключений света.
Но сейчас Украина активно готовится к повторным ударам этой зимой. В частности, энергетические объекты получили три уровня защиты от дронов и ракет.
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