Пентагон призвал союзников передать Украине ПВО накануне зимы

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин обратился к союзникам с призывом предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Это нужно для защиты мирных украинцев зимой.

США призвали союзников передать Украине ПВО

Поэтому сейчас, когда Украине придется пройти еще одну зиму в состоянии войны, я призываю эту группу ("Рамштайн" – ред.) предоставить Украине средства ПВО для защиты ее народа, – заявил Остин во время своего выступления на заседании Контактной группы по обороне Украины ( Формат "Раммштайн"). Поделиться

Он напомнил, что всего за несколько дней до его визита в Украину, который состоялся 20 ноября, путинские войска нанесли новый шквал ракетным ударам по Киеву и другим районам Украины, пытаясь повредить энергосистему страны.

Российские атаки на инфраструктуру Украины могут означать страдания и смерть для бесчисленного количества ни в чем не повинных украинских граждан, - подчеркнул Остин. Поделиться

Но, как отметил министр, он уверен, что украинский народ сохранит устойчивость перед трудностями, потому что он борется за свое будущее.

Удары россиян по энергосистеме

Напомним, минувшей зимой российские оккупанты неоднократно атаковали украинскую энергосистему. Массированные удары по объектам инфраструктуры начались еще в октябре 2022 года и продолжались всю зиму.

В результате таких обстрелов по всей Украине начались проблемы с электроснабжением. Властям приходилось вводить ежедневные графики отключений света.

Но сейчас Украина активно готовится к повторным ударам этой зимой. В частности, энергетические объекты получили три уровня защиты от дронов и ракет.