Чи обирають США між допомогою Україні та Ізраїлю — відповідь Міноборони

Міністр оборони Ллойд Остін на засіданні Рамштайн 22 листопада зняв будь-які спекуляції щодо нібито вибору між Україною та Ізраїлем у наданні військової допомоги.

США не обирають між Україною та Ізраїлем

Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк на брифінгу щодо підсумків 17-тої зустрічі у форматі Рамштайн сказав, що США не обирають між Україною та Ізраїлем.

Дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме Міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною. Поширити

За словами Павлюка, протягом вчорашніх переговорів «двічі прозвучала дуже чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України».

І непублічні заяви також свідчили не тільки про глибоку підтримку, а й про чудове розуміння партнерами, для чого вони підтримують Україну і розуміння того, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, вона потрібна цивілізованому світу і їхнім країнам так само, – заявив Павлюк. Поширити

17-та зустріч у форматі Рамштайн

22 листопада відбулася 17-а зустріч Контактної групи з питань оборони України у рамках формату Рамштайн. Участь у ній взяли очільники оборонних відомств понад 50-ти країн.

На засіданні було сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країни, лідери – Німеччина та Франція.

Вже оголошено про допомогу на 1,4 мільярда доларів – сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси. Україна має все отримати до середини грудня.

Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі.

Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро.