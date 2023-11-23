Чи обирають США між допомогою Україні та Ізраїлю — відповідь Міноборони

Міністр оборони Ллойд Остін на засіданні Рамштайн 22 листопада зняв будь-які спекуляції щодо нібито вибору між Україною та Ізраїлем у наданні військової допомоги.
США не обирають між Україною та Ізраїлем
Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк на брифінгу щодо підсумків 17-тої зустрічі у форматі Рамштайн сказав, що США не обирають між Україною та Ізраїлем.
За словами Павлюка, протягом вчорашніх переговорів «двічі прозвучала дуже чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України».
17-та зустріч у форматі Рамштайн
22 листопада відбулася 17-а зустріч Контактної групи з питань оборони України у рамках формату Рамштайн. Участь у ній взяли очільники оборонних відомств понад 50-ти країн.
На засіданні було сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країни, лідери – Німеччина та Франція.
Вже оголошено про допомогу на 1,4 мільярда доларів – сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси. Україна має все отримати до середини грудня.
Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі.
Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро.
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