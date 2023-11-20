В Белом доме предупредили о последствиях в случае отказа Конгресса принимать военную помощь Украине

В Белом доме убеждены, что отказ Конгресса США одобрять дальнейшую военную помощь Украине только подтолкнет Кремль к еще большей агрессии.
Чем обернется отказ Конгресса от одобрения помощи Украине
По словам представителя Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, если Украина сейчас не получит помощи в развязанной Россией преступной войне, Кремль не остановится и будет представлять угрозу всему миру.
Кирби заверил, что в Белом доме прилагают усилия для скорейшего одобрения Конгрессом дальнейшей военной помощи Украине.
Он подчеркнул, что одобрение дальнейшей военной помощи Украине и передача новых пакетов вооружений позволят ускорить победу украинских военных.
Зеленский о новой военной помощи от США
Президент Владимир Зеленский объявил о предоставлении США нового пакета военной помощи Украине, рассказывая о визите в Украину министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина и верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.
Он подчеркнул, что был проведен продуктивный разговор накануне заседания в формате Рамштайн.
По словам президента, в ходе встречи также обсудили украинские действия в Черном море и защиту экспортного коридора.