В Белом доме предупредили о последствиях в случае отказа Конгресса принимать военную помощь Украине

В Белом доме убеждены, что отказ Конгресса США одобрять дальнейшую военную помощь Украине только подтолкнет Кремль к еще большей агрессии.

Чем обернется отказ Конгресса от одобрения помощи Украине

По словам представителя Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, если Украина сейчас не получит помощи в развязанной Россией преступной войне, Кремль не остановится и будет представлять угрозу всему миру.

Кирби заверил, что в Белом доме прилагают усилия для скорейшего одобрения Конгрессом дальнейшей военной помощи Украине.

Мы хотим призвать Конгресс принять дополнительные запросы, которые мы направили. Взлетно-посадочная полоса продолжает становиться короче каждого пакета помощи, который мы им оказываем, - предупреждает представитель Белого дома. Поделиться

Он подчеркнул, что одобрение дальнейшей военной помощи Украине и передача новых пакетов вооружений позволят ускорить победу украинских военных.

Действия, которые мы предпринимаем, и, что не менее критично, потенциальные действия, которые мы не предпринимаем, будут иметь последствия в течение многих лет. Уверен, вы видели статью президента Байдена для The Washington Post на выходных, в которой говорится, что мир снова сталкивается с точкой перелома и выбор, который мы сделаем, будет определять будущее следующих поколений, - подчеркнул Кирби. Поделиться

Зеленский о новой военной помощи от США

Президент Владимир Зеленский объявил о предоставлении США нового пакета военной помощи Украине, рассказывая о визите в Украину министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина и верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

Конечно, мы обсудили ситуацию на поле боя и его перспективы – то, как можем усилить и нашу оборону, и наше движение. Есть новый пакет обороны для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии – снарядов, которые нужны именно сейчас, – отметил Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что был проведен продуктивный разговор накануне заседания в формате Рамштайн.

По словам президента, в ходе встречи также обсудили украинские действия в Черном море и защиту экспортного коридора.