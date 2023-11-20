У Білому домі попередили про наслідки у разі відмови Конгресу ухвалювати військову допомогу Україні

У Білому домі переконані, що відмова Конгресу США схвалювати подальшу військову допомогу Україні тільки підштовхне Кремль до ще більшої агресії.

Чим обернеться відмова Конгресу від схвалення допомоги Україні

За словами представника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, якщо Україна зараз не отримає допомоги у розв’язаній Росією злочинній війні, Кремль не зупиниться і становитиме загрозу для всього світу.

Кірбі запевнив, що у Білому домі докладають зусиль для якнайшвидшого схвалення Конгресом подальшої військової допомоги Україні.

Ми хочемо закликати Конгрес ухвалити додаткові запити, які ми надіслали. Злітно-посадкова смуга продовжує ставати коротшою з кожним пакетом допомоги, який ми їм надаємо, - попереджає представник Білого дому. Поширити

Він підкреслив, що схвалення подальшої військової допомоги Україні та передача нових пакетів озброєнь дозволять пришвидшити перемогу українських військових.

Дії, які ми вживаємо, і, що не менш критично, потенційні дії, яких ми не вживаємо, матимуть наслідки протягом багатьох років. Впевнений, ви бачили статтю президента Байдена для The Washington Post на вихідних, в якій йдеться про те, що світ знову стикається з точкою перелому, і вибір, який ми зробимо, визначатиме майбутнє наступних поколінь, - наголосив Кірбі. Поширити

Зеленський про нову військову допомогу від США

Президент Володимир Зеленський оголосив про надання США нового пакета військової допомоги Україні, розповідаючи про візит в Україну міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна та верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофера Каволі.

Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи - те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії - снарядів, які потрібні саме зараз, - зазначив Зеленський. Поширити

Він підкреслив, що було проведено продуктивну розмову напередодні засідання у форматі “Рамштайн”.

За словами президента, під час зустрічі також обговорили українські дії в Чорному морі та захист експортного коридору.