США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на 100 млн долл

США выделили Украине новый пакет военной помощи стоимостью 100 млн. долларов. Он должен удовлетворить немедленные потребности Сил обороны Украины, в частности, речь идет о ПВО, артиллерийских боеприпасах и противотанковом оружии.

Что сожержин новый пакет военной помощи от США

По сообщению Минобороны США, новый пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине защититься.

В пакет вошли:

зенитные ракеты Stinger;

один HIMARS и дополнительные боеприпасы;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

снаряжение для холодной погоды;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне добавляют, что это 51-ая передача оборудования при администрации Байдена, которая будет предоставлена Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

Помощь Украине – разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах, укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа в десятках штатов по всей стране. Поделиться

В Пентагоне добавили, что очень важно, чтобы Конгресс принял меры для поддержки Украины, одобрив запрос президента Байдена на дополнительное финансирование.

Визит Остина в Киев

Напомним, что 20 ноября в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он встретился с Владимиром Зеленским.

Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение - США будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем, - сообщил Остин. Поделиться

Также стало известно, что новая встреча в формате Рамштайн состоится в среду, 22 ноября.