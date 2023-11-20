США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на 100 млн долл

США выделили Украине новый пакет военной помощи стоимостью 100 млн. долларов. Он должен удовлетворить немедленные потребности Сил обороны Украины, в частности, речь идет о ПВО, артиллерийских боеприпасах и противотанковом оружии.
Что сожержин новый пакет военной помощи от США
По сообщению Минобороны США, новый пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине защититься.
В пакет вошли:
зенитные ракеты Stinger;
один HIMARS и дополнительные боеприпасы;
артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
противотанковые системы Javelin и AT-4;
более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
взрывные боеприпасы для уборки помех;
снаряжение для холодной погоды;
запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
В Пентагоне добавляют, что это 51-ая передача оборудования при администрации Байдена, которая будет предоставлена Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.
В Пентагоне добавили, что очень важно, чтобы Конгресс принял меры для поддержки Украины, одобрив запрос президента Байдена на дополнительное финансирование.
Визит Остина в Киев
Напомним, что 20 ноября в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он встретился с Владимиром Зеленским.
Также стало известно, что новая встреча в формате Рамштайн состоится в среду, 22 ноября.
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