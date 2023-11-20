США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги на 100 млн дол

США виділили Україні новий пакет військової допомоги вартістю 100 млн доларів. Він має задовольнити негайні потреби Сил оборони України, зокрема йдеться про ППО, артилерійських боєприпасів та протитанкової зброї.

Що містить новий пакет військової допомоги від США

За повідомленням Міноборони США, новий пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні захиститися.

До пакету увійшли:

зенітні ракети Stinger;

один HIMARS і додаткові боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 3 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

У Пентагоні додають, що це 51 передача обладнання за адміністрації Байдена, яка буде надана Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію деінде, зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні. Поширити

У Пентагоні додали, що надзвичайно важливо, щоб Конгрес вжив заходів для підтримки України, схваливши запит президента Байдена на додаткове фінансування.

Візит Остіна до Києва

Нагадаємо, що 20 листопада до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він зустрівся з Володимиром Зеленським.

Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – США продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії росії як зараз, так і в майбутньому, - повідомив Остін. Поширити

Також стало відомо, що нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться у середу, 22 листопада.