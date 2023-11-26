У Конгресі США поставили під сумнів розгляд питання допомоги Україні та Ізраїлю до кінця року

У Палаті представників США сумніваються у змозі Конгресу розглянути питання щодо подальшої військової підтримки України та Ізраїля до кінця року.

Що відомо про ситуацію із питанням військової допомоги Україні та Ізраїлю від США

За словами керівника комітету з розвідки Палати представників США Майка Тернера, Конгресу буде важко ухвалити ріщення щодо подальшої військової допомоги Україні і Ізраїлю до кінця цього року.

Конгрес вимагатиме зміни законів для того, щоб кордон повернувся до попереднього стану, - пояснює конгресмен, посилаючись на розбіжності у Конгресі щодо питання фінансування з посилення охорони кордону із Мексикою, який йде у пакеті спільно із питаннями військової допомоги Україні та Ізраїлю. Поширити

Тернер зазначив, що повернення до попередніх положень законодавства щодо заходів охорони на кордоні може означати обмеження на в’їзд до країни осіб, які шукають притулку, зокрема через перетин кордону зі сторони Мексики.

Що відомо про проблеми із ухваленням питання щодо допомоги Україні та Ізраїлю

У матеріалі видання зазначається, що представники Республіканської партії хочуть, щоб питання з фінансування посилення охорони кордону йшло спільно із питаннями схвалення подальшої військової допомоги Україні та Ізраїлю.

Я думаю, що буде дуже важко домогтися цього до кінця року, і наразі перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону, - зазначає Тернер. Поширити

Цього тижня Конгрес повертається до роботи, на порядку денному - ухвалення законів щодо Ізраїлю та України. Подальші ускладнення поставлять під питання, чи буде Вашингтон продовжувати надавати своїм союзникам ресурси та озброєння.