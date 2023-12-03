Конгресс США может до конца года одобрить военную поддержку Украины и Израиля — ABC

Конгресс США уже до конца года может одобрить запросы президента Джо Байдена не о выделении 106 млрд долларов на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Что известно о перспективах одобрения Конгрессом запроса Байдена на дальнейшую помощь Украине, Израилю и Тайваню

По словам сенатора от Республиканской партии Джеймса Лэнкфорда, одобрение пакета военной помощи Украине и Израилю Конгрессом может состояться до конца этого года.

По его словам, голосование по вопросу внесения изменений в иммиграционную систему США станет частью пакета военной помощи Украине и Израилю.

Администрация Байдена предложила выделить десятки миллиардов долларов Израилю и Украине на ведение соответствующих войн, а также 14 миллиардов долларов на охрану границ.

Законодатели Республиканской партии США заявили, что эти средства должны быть связаны с изменениями в иммиграционной политике, например с системой предоставления убежища.

Самое главное – это возможность сделать все правильно, – отметил представитель республиканского меньшинства в Сенате. Поделиться

Что известно о позиции Пентагона по дальнейшей военной поддержке Украины

Как отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире "24 канала", глава Пентагона Ллойд Остин сохраняет последовательную позицию по дальнейшей военной поддержке Украины.

В частности, в одном из последних заявлений Остин отметил, что США работают над усилением военных возможностей Украины.

Его публичные заявления всегда четки, однозначны и не имеют двойных трактовок. "Украина будет получать помощь столько, сколько нужно", - подчеркнул Клочок. Поделиться

При этом аналитик отметил, что проблемы готовности предоставлять Украине устойчивые объемы военной помощи есть не только в США, но и у стран ЕС.

Пока, как подчеркивает Клочок, в США скорее удается решать существующие проблемы с военной помощью Украине, чем европейским странам.

Относительно распространяемой информации о том, что представители Республиканской партии могут провалить одобрение вопроса о дальнейшей помощи Украине Клочок отметил: