У Білому домі терміново звернулися до Конгресу щодо допомоги Україні

В Адміністрації Джо Байдена попередили лідерів Конгресу США, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця цього року і що це може сприяти перемогам РФ.
Білий дім попереджає Конгрес щодо допомоги Україні
У листі, оприлюдненому Білим домом, зазначено, що припинення фінансування та надходження зброї для українців "поставить Україну на коліна на полі бою", не лише поставивши під загрозу її здобутки, а й "збільшивши ймовірність російських воєнних перемог".
Вона також нагадала конгресменам, що "немає жодного чарівного джерела фінансування".
У Білому домі також стверджували, що фінансування допоможе зміцнити промислову базу США, оскільки старі системи озброєнь будуть доставлені в Україну та замінені новими, виготовленими в Сполучених Штатах.
Директор Офісу менеджменту та бюджету США підрахувала, що майже половина екстреного запиту президента буде спрямована на виробництво в США.
Очікується, що цього тижня в адміністрації Байдена додатково поінформують законодавців про наслідки непродовження допомоги до кінця року.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, що ще в жовтні поточного року Білий дім запросив у Конгресу США близько 106 млрд доларів для України, Ізраїлю та інших пріоритетних сфер.
Водночас 2 листопада Палата представників США ухвалила законопроєкт про виділення військової допомоги Ізраїлю на загальну суму 14,3 млрд доларів без згадки про Україну.
Втім, в ЗМІ з'явилися повідомлення, що лідери Конгресу США все ж розраховують схвалити фінансування програм допомоги Україні та Ізраїлю вже найближчими тижнями.
Очікується, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування на запит Байдена вже цього тижня.
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