У Білому домі терміново звернулися до Конгресу щодо допомоги Україні

В Адміністрації Джо Байдена попередили лідерів Конгресу США, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця цього року і що це може сприяти перемогам РФ.

Білий дім попереджає Конгрес щодо допомоги Україні

У листі, оприлюдненому Білим домом, зазначено, що припинення фінансування та надходження зброї для українців "поставить Україну на коліна на полі бою", не лише поставивши під загрозу її здобутки, а й "збільшивши ймовірність російських воєнних перемог".

Я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі додаткової зброї та обладнання для України та забезпечення обладнанням із військових запасів США, - написала директорка Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янґ. Поширити

Вона також нагадала конгресменам, що "немає жодного чарівного джерела фінансування".

У нас закінчилися гроші - і майже бракує часу, - акцентувала Янґ. Поширити

У Білому домі також стверджували, що фінансування допоможе зміцнити промислову базу США, оскільки старі системи озброєнь будуть доставлені в Україну та замінені новими, виготовленими в Сполучених Штатах.

Директор Офісу менеджменту та бюджету США підрахувала, що майже половина екстреного запиту президента буде спрямована на виробництво в США.

Хоча ми не можемо точно передбачити, які американські компанії отримають нові контракти, ми знаємо, що фінансування буде використано для придбання передових можливостей для захисту від атак на цивільних осіб в Ізраїлі та Україні. Наприклад, системи протиповітряної оборони, побудовані в Алабамі, штат Техас, і Джорджії, а життєво важливі компоненти надходять майже з усіх 50 штатів, - додає Янґ. Поширити

Очікується, що цього тижня в адміністрації Байдена додатково поінформують законодавців про наслідки непродовження допомоги до кінця року.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що ще в жовтні поточного року Білий дім запросив у Конгресу США близько 106 млрд доларів для України, Ізраїлю та інших пріоритетних сфер.

Водночас 2 листопада Палата представників США ухвалила законопроєкт про виділення військової допомоги Ізраїлю на загальну суму 14,3 млрд доларів без згадки про Україну.

Втім, в ЗМІ з'явилися повідомлення, що лідери Конгресу США все ж розраховують схвалити фінансування програм допомоги Україні та Ізраїлю вже найближчими тижнями.

Очікується, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування на запит Байдена вже цього тижня.