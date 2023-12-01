У Держдепі США розкрили деталі нового плану проти РФ

Офіційний Вашингтон планує вдвічі скоротити доходи Росії від продажу нафти й газу до кінця 2030 року.

Штати будуть добиватися суттєвого зниження енергетичних доходів РФ

Цю інформацію офіційно підтвердив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

За його словами, американська влада буде робити все можливе, щоб це стало реальністю.

Що важливо розуміти, він мав на увазі прогноз Міжнародного енергетичного агентства про те, що експорт нафти й газу РФ може впасти щонайменше на 40-50 відсотків до 2030 року, якщо Захід не скасує свої санкції проти країни-агресорки.

Один із американських чиновників пояснив, що санкції Штатів, зокрема проти енергоносіїв, мають стати гарантією того, що РФ більше ніколи не зможе напасти на одного зі своїх сусідів.

Це те, чого нам доведеться дотримуватися протягом багатьох років, доки Путін продовжуватиме цю війну… Мета цих санкцій – змінити поведінку РФ і гарантувати, що Путін не матиме можливості, коли б не було досягнуто певного миру, використати три-чотири роки для переозброєння та підготовки до третього етапу вторгнення в Україну, – пояснив представник Держдепу США. Поширити

Штати шукають інструменти для ослаблення Росії

За словами Джеффрі Паєтта, наразі офіційний Вашингтон намагається зрозуміти, що потрібно зробити, щоб тіньовий флот РФ втратив свою ефективність.

Як уже згадувалося раніше, його країна-агресорка використовує для обходу санкцій та продає свою нафту покупцям, переважно в Індії та Китаї, за цінами, які перевищують верхню межу, встановлену країнами G7.

Представник Держдепу звернув увагу на те, що перешкоджання майбутнім доходам Росії є настільки ж важливим, як і завдання шкоди її поточним фінансам.