Санкції проти РФ. Швейцарія заморозила 8,81 млрд дол активів росіян

Державний секретаріат з економічних питань (SECO) Швейцарії – агентство, що контролює санкції – заявив, що цифра в 8,81 млрд дол є лише його останньою оцінкою і може бути змінена.

Швейцарія звітувала про заблоковані активи підсанкційних росіян

1 грудня уряд Швейцарії повідомив, що відповідно до санкцій проти РФ, заморозив фінансові активи росіян на суму приблизно 7,7 млрд швейцарських франків (8,81 млрд дол)

Про це повідомляє Reuters.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO), агентство, що контролює санкції, заявив, що цифра в 7,7 млрд франків (8,81 млрд дол) є лише його останньою оцінкою і може бути змінена.

До кінця другого кварталу 2024 року, коли швейцарські банки звітуватимуть уряду, очікується розголошення нової кількості підсанкційних громадян РФ, а також судові справи щодо заморожування або розблокування додаткових активів.

Відомо, що збільшення заморожених активів пов'язане зі збільшенням на 300 осіб і 100 компаній та організацій, які потрапили до списку санкцій за останні 12 місяців. Він також включає приблизний прибуток від грошових депозитів, облігацій, акцій, а також власності та автомобілів.

Швейцарія також заблокувала переміщення активів в іноземній валюті на суму 7,4 млрд франків (8,2 млрд дол), що належать російському центральному банку.

SECO відмовився коментувати, активи яких осіб були заморожені.

Однак, згідно з оцінками Асоціації швейцарських банкірів, у банках країни зберігається 150 млрд франків, що належать росіянам.

Швейцарія надасть новий пакет допомоги Україні

Швейцарія передасть Україні понад 100 млн євро допомоги. Кошти підуть на розмінування та продукти харчування.

Про це стало відомо після участі лідера Швейцарії у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки у Києві.

Про це повідомив президент Швейцарії Ален Берсе на спільній прес-конференції з президентами України, Латвії та премʼєр-міністром Литви.

Ми за пріоритет вважаємо гуманітарне розмінування в Україні, а це має безпосередньо вплив на покращення продовольчої безпеки. Ми ухвалили рішення виділити податковий пакет на 100 млн швейцарських франків (трохи більше ніж 103 млн євро), – заявив він. Поширити

За словами Берсе, кошти будуть виділені на наступні кілька років.