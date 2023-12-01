Санкции против РФ. Швейцария заморозила 8,81 млрд долл активов россиян

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии – агентство, контролирующее санкции – заявил, что цифра в 8,81 млрд долл является лишь его последней оценкой и может быть изменена.

Швейцария отчиталась о заблокированных активах подсанкционных россиян

1 декабря правительство Швейцарии сообщило, что согласно санкциям против РФ, заморозило финансовые активы россиян на сумму примерно 7,7 млрд швейцарских франков (8,81 млрд дол)

Об этом сообщает Reuters.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), контролирующее санкции агентство заявил, что цифра в 7,7 миллиарда франков (8,81 млрд дол) является лишь его последней оценкой и может быть изменена.

До конца второго квартала 2024 года, когда швейцарские банки будут отчитываться правительству, ожидается разглашение нового количества подсанкционных граждан РФ, а также судебные дела по замораживанию или разблокированию дополнительных активов.

Известно, что увеличение замороженных активов связано с увеличением на 300 человек и 100 компаний и организаций, попавших в список санкций за последние 12 месяцев. Он также включает приблизительный доход от денежных депозитов, облигаций, акций, а также собственности и автомобилей.

Швейцария также заблокировала перемещение активов в иностранной валюте на сумму 7,4 млрд франков (8,2 млрд долл), принадлежащих российскому центральному банку.

SECO отказался комментировать, активы каких лиц были заморожены.

Однако, по оценкам Ассоциации швейцарских банкиров, в банках страны хранится 150 млрд франков, принадлежащих россиянам.

Швейцария предоставит новый пакет помощи Украине

Швейцария передаст Украине более 100 млн евро помощи. Денежные средства пойдут на разминирование и продукты питания.

Об этом стало известно после участия лидера Швейцарии в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности в Киеве.

Об этом сообщил президент Швейцарии Ален Берсе на совместной пресс-конференции с президентами Украины, Латвии и премьер-министром Литвы.

Мы приоритетом считаем гуманитарное разминирование в Украине, а это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение выделить налоговый пакет на 100 млн швейцарских франков (чуть больше 103 млн евро), – заявил он. Поделиться

По словам Берсе, средства будут выделены на следующие несколько лет.