Швейцария поможет Украине. Анонсировано предоставление 100 млн евро на гуманитарное разминирование
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Политика
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Швейцария поможет Украине. Анонсировано предоставление 100 млн евро на гуманитарное разминирование

Владимир Зеленский
Алан Берсе
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Швейцария считает приоритетом гуманитарное разминирование в Украине, а это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности в регионе и мире.

Швейцария предоставит новый пакет помощи Украине

Швейцария передаст Украине более 100 млн евро помощи. Денежные средства пойдут на разминирование и продукты питания.

Об этом стало известно после участия лидера Швейцарии в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности в Киеве.

Президент Швейцарии Ален Берсе на совместной пресс-конференции с президентами Украины, Латвии и премьер-министром Литвы расставил приоритеты.

Мы приоритетом считаем гуманитарное разминирование в Украине, а это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение выделить налоговый пакет на 100 млн швейцарских франков (чуть больше 103 млн евро), – заявил он.

По словам Берсе, средства будут выделены на следующие несколько лет.

Это позволит повысить наше участие в решении аспектов разминирования и продуктов снабжения, а также будет способствовать экспорту зерновых из Украины, – подчеркнул он.

Что известно о визите Алена Берсе

Президент Швейцарии примет участие 25 ноября в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Также запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Сегодня Ален Берсе прибыл в столицу Украины.

Основное внимание сосредоточено на влиянии захватнической войны России на мировую продовольственную безопасность и долгосрочную поддержку Украины со стороны Швейцарии, - подчеркнул Берсе.

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