Швейцария поможет Украине. Анонсировано предоставление 100 млн евро на гуманитарное разминирование

Швейцария считает приоритетом гуманитарное разминирование в Украине, а это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности в регионе и мире.
Швейцария предоставит новый пакет помощи Украине
Швейцария передаст Украине более 100 млн евро помощи. Денежные средства пойдут на разминирование и продукты питания.
Об этом стало известно после участия лидера Швейцарии в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности в Киеве.
Президент Швейцарии Ален Берсе на совместной пресс-конференции с президентами Украины, Латвии и премьер-министром Литвы расставил приоритеты.
По словам Берсе, средства будут выделены на следующие несколько лет.
Что известно о визите Алена Берсе
Президент Швейцарии примет участие 25 ноября в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Также запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
Сегодня Ален Берсе прибыл в столицу Украины.
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