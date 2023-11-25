Швейцария поможет Украине. Анонсировано предоставление 100 млн евро на гуманитарное разминирование

Швейцария считает приоритетом гуманитарное разминирование в Украине, а это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности в регионе и мире.

Швейцария предоставит новый пакет помощи Украине

Швейцария передаст Украине более 100 млн евро помощи. Денежные средства пойдут на разминирование и продукты питания.

Об этом стало известно после участия лидера Швейцарии в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности в Киеве.

Президент Швейцарии Ален Берсе на совместной пресс-конференции с президентами Украины, Латвии и премьер-министром Литвы расставил приоритеты.

Мы приоритетом считаем гуманитарное разминирование в Украине, а это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение выделить налоговый пакет на 100 млн швейцарских франков (чуть больше 103 млн евро), – заявил он. Поделиться

По словам Берсе, средства будут выделены на следующие несколько лет.

Это позволит повысить наше участие в решении аспектов разминирования и продуктов снабжения, а также будет способствовать экспорту зерновых из Украины, – подчеркнул он. Поделиться

Что известно о визите Алена Берсе

Президент Швейцарии примет участие 25 ноября в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Также запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Сегодня Ален Берсе прибыл в столицу Украины.