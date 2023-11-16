Швейцария приняла долгожданное решение против России

16 ноября официально стало известно, что Швейцария поддержала идею создания специального трибунала для осуждения агрессии России против Украины.

Швейцария согласилась отправить Россию под спецтрибунал

Официальный Берн объявил о своем окончательном решении во время встречи в Берлине группы стран, поддерживающих создание такого трибунала.

Данную информацию также подтвердило Министерство иностранных дел Конфедерации.

Швейцария твердо убеждена, что агрессия против Украины не должна остаться безнаказанной, – сказано в заявлении. Поделиться

Кроме того, сообщается, что за последние несколько месяцев эту инициативу поддержали 38 стран, в том числе Франция, Германия, Норвегия, Гватемала, Япония и Канада.

По словам представителей Министерства иностранных дел Швейцарии, несмотря на то, что Международный уголовный суд имеет полномочия преследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине, ему не хватает юрисдикции по поводу преступления агрессии в этом конфликте, ведь ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут.

Что в Украине говорят о создании специального трибунала для осуждения РФ

Как сообщил недавно шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, в Европейском Союзе уже ознакомили Киев со своим видением возможной формы спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.

Что важно понимать, команда украинского лидера Владимира Зеленского уже признала, что не сможет заручиться поддержкой предложенного ею формата трибунала на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Однако власти нашей страны согласились на несколько видоизмененный формат так называемого "гибридного трибунала".

По словам Дмитрия Кулебы, "гибридный трибунал" не дает ответа, как наказать Владимира Путина и его окружение за войну против Украины.