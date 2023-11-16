Швейцарія ухвалила довгоочікуване рішення проти Росії

16 листопада офіційно стало відомо, що Швейцарія підтримала ідею створення спеціального трибуналу для засудження агресії Росії проти України.

Швейцарія погодилась відправити Росію під спецтрибунал

Офіційний Берн оголосив про своє остаточне рішення під час зустрічі в Берліні групи країн, які підтримують створення такого трибуналу.

Цю інформацію також підтвердило Міністерство закордонних справ Конфедерації.

Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною, – сказано у заяві. Поширити

Окрім того, зазначається, що протягом останніх декількох місяців цю ініціативу підтримали 38 країн, зокрема Франція, Німеччина, Норвегія, Гватемала, Японія та Канада.

За словами представників Міністерства закордонних справ Швейцарії, попри те, що Міжнародний кримінальний суд має повноваження переслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні, йому не вистачає юрисдикції щодо злочину агресії в цьому конфлікті, адже ані Росія, ані Україна не ратифікували Римський статут.

Що в Україні говорять про створення спеціального трибуналу для засудження РФ

Як повідомив нещодавно шеф української дипломатії Дмитро Кулеба, у Європейському Союзу уже ознайомили Київ зі своїм баченням щодо можливої форми спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

Що важливо розуміти, команда українського лідера Володимира Зеленського уже визнала, що не зможе заручитися підтримкою для запропонованого нею формату трибуналу на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Однак влада нашої країни погодилась на дещо видозмінений формат так званого "гібридного трибуналу".

За словами Дмитра Кулеби, "гібридний трибунал" не дає відповіді, як покарати Володимира Путіна та його оточення за війну проти України.