В Киев прибыл президент Швейцарии Ален Берсе

Президент Швейцарии Ален Берсе приехал в Киев 25 ноября. Он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Что известно о визите Алена Берсе

Лидер Швейцарии подчеркнул, что в Киеве примет участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Также запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Прибув до Києва, де візьму участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінуся з Президентом @ZelenskyyUa. Основна увага – на наслідках військової агресії РФ для 🌎 продовольчої безпеки та довгостроковій підтримці 🇺🇦 з боку Швейцарії. https://t.co/gDvY63m7Pf pic.twitter.com/K1knMoufwe — Alain Berset (@alain_berset) November 25, 2023

Основное внимание сосредоточено на влиянии захватнической войны России на мировую продовольственную безопасность и долгосрочную поддержку Украины со стороны Швейцарии, подчеркнул Берсе. Поделиться

Позиция Швейцарии по поводу войны

Швейцария с 1815 года придерживается политики нейтралитета. Берн не снабжает свое оружие для ведения войны, не оказывает другой военной помощи, а также не разрешает реэкспорт своего оружия в третьи страны. Это касается и войны в Украине.

Швейцария с февраля 2022 года предоставила Украине только финансовую и гуманитарную помощь. В мае 2023 года Берн шагнул к поставке Украине вооружения. Однако поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.

16 ноября официально стало известно, что Швейцария поддержала идею создания специального трибунала для осуждения агрессии России против Украины.

Кроме того, отмечается, что за последние несколько месяцев эту инициативу поддержали 38 стран, в том числе Франция, Германия, Норвегия, Гватемала, Япония и Канада.

По словам представителей Министерства иностранных дел Швейцарии, несмотря на то, что Международный уголовный суд имеет полномочия преследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине, ему не хватает юрисдикции по поводу преступления агрессии в этом конфликте, ведь ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский устав .