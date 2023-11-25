До Києва прибув президент Швейцарії Ален Берсе

Президент Швейцарії Ален Берсе приїхав до Києва 25 листопада. Він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Що відомо про візит Алена Берсе

Лідер Швейцарії наголосив, що у Києві візьме участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки. Також запланована зустріч з Володимиром Зеленським.

Прибув до Києва, де візьму участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінуся з Президентом @ZelenskyyUa. Основна увага – на наслідках військової агресії РФ для 🌎 продовольчої безпеки та довгостроковій підтримці 🇺🇦 з боку Швейцарії. https://t.co/gDvY63m7Pf pic.twitter.com/K1knMoufwe — Alain Berset (@alain_berset) November 25, 2023

Основна увага зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на світову продовольчу безпеку та довгострокову підтримку України з боку Швейцарії, - наголосив Берсе. Поширити

Позиція Швейцарії щодо війни

Швейцарія з 1815 року дотримується політики нейтралітету. Берн не постачає свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї в треті країни. Це стосується і війни в Україні.

Швейцарія з лютого 2022 року надала Україні лише фінансову та гуманітарну допомогу. У травні 2023 Берн зробив крок до постачання Україні озброєння. Проте поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.

16 листопада офіційно стало відомо, що Швейцарія підтримала ідею створення спеціального трибуналу для засудження агресії Росії проти України.

Окрім того, зазначається, що протягом останніх декількох місяців цю ініціативу підтримали 38 країн, зокрема Франція, Німеччина, Норвегія, Гватемала, Японія та Канада.

За словами представників Міністерства закордонних справ Швейцарії, попри те, що Міжнародний кримінальний суд має повноваження переслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні, йому не вистачає юрисдикції щодо злочину агресії в цьому конфлікті, адже ані Росія, ані Україна не ратифікували Римський статут.