Швейцарія допоможе Україні. Анонсовано надання 100 млн євро на гуманітарне розмінування

Швейцарія вважає за пріоритет гуманітарне розмінування в Україні, а це має безпосередньо вплив на покращення продовольчої безпеки у регіоні та у світі.
Швейцарія надасть новий пакет допомоги Україні
Швейцарія передасть Україні понад 100 млн євро допомоги. Кошти підуть на розмінування та продукти харчування.
Про це стало відомо після участі лідера Швейцарії у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки у Києві.
Про це повідомив президент Швейцарії Ален Берсе на спільній прес-конференції з президентами України, Латвії та премʼєр-міністром Литви.
За словами Берсе, кошти будуть виділені на наступні кілька років.
Що відомо про візит Алена Берсе
Президент Швейцарії візьме участь 25 листопада у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки. Також запланована зустріч з Володимиром Зеленським.
Сьогодні Ален Берсе прибув до столиці України.
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