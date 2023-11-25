Швейцарія допоможе Україні. Анонсовано надання 100 млн євро на гуманітарне розмінування

Швейцарія вважає за пріоритет гуманітарне розмінування в Україні, а це має безпосередньо вплив на покращення продовольчої безпеки у регіоні та у світі.

Швейцарія надасть новий пакет допомоги Україні

Швейцарія передасть Україні понад 100 млн євро допомоги. Кошти підуть на розмінування та продукти харчування.

Про це стало відомо після участі лідера Швейцарії у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки у Києві.

Про це повідомив президент Швейцарії Ален Берсе на спільній прес-конференції з президентами України, Латвії та премʼєр-міністром Литви.

Ми за пріоритет вважаємо гуманітарне розмінування в Україні, а це має безпосередньо вплив на покращення продовольчої безпеки. Ми ухвалили рішення виділити податковий пакет на 100 млн швейцарських франків (трохи більше ніж 103 млн євро), – заявив він. Поширити

За словами Берсе, кошти будуть виділені на наступні кілька років.

Це дозволить підвищити нашу участь у вирішенні аспектів розмінування і продуктів постачання, а також сприятиме експорту зернових з України, – підкреслив він. Поширити

Що відомо про візит Алена Берсе

Президент Швейцарії візьме участь 25 листопада у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки. Також запланована зустріч з Володимиром Зеленським.

Сьогодні Ален Берсе прибув до столиці України.