Швейцарія допоможе Україні. Анонсовано надання 100 млн євро на гуманітарне розмінування
Категорія
Політика
Дата публікації

Швейцарія допоможе Україні. Анонсовано надання 100 млн євро на гуманітарне розмінування

Володимир Зеленський
Ален Берсе

Швейцарія вважає за пріоритет гуманітарне розмінування в Україні, а це має безпосередньо вплив на покращення продовольчої безпеки у регіоні та у світі. 

Швейцарія надасть новий пакет допомоги Україні

Швейцарія передасть Україні понад 100 млн євро допомоги. Кошти підуть на розмінування та продукти харчування.

Про це стало відомо після участі лідера Швейцарії у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки у Києві.

Про це повідомив президент Швейцарії Ален Берсе на спільній прес-конференції з президентами України, Латвії та премʼєр-міністром Литви.

Ми за пріоритет вважаємо гуманітарне розмінування в Україні, а це має безпосередньо вплив на покращення продовольчої безпеки. Ми ухвалили рішення виділити податковий пакет на 100 млн швейцарських франків (трохи більше ніж 103 млн євро), – заявив він.

За словами Берсе, кошти будуть виділені на наступні кілька років.

Це дозволить підвищити нашу участь у вирішенні аспектів розмінування і продуктів постачання, а також сприятиме експорту зернових з України, – підкреслив він.

Що відомо про візит Алена Берсе

Президент Швейцарії візьме участь 25 листопада у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки. Також запланована зустріч з Володимиром Зеленським.

Сьогодні Ален Берсе прибув до столиці України.

Основна увага зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на світову продовольчу безпеку та довгострокову підтримку України з боку Швейцарії, – наголосив Берсе.

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