США можуть ввести санкції проти Туреччини за підтримку ХАМАС та РФ — WSJ

Попри санкції, введені США проти фінансистів ХАМАС за останнє десятиліття, Туреччина дозволила інвестиційним компаніям, холдинговим компаніям, брокерам з нерухомості та безлічі інших підприємств цього угруповання працювати зі Стамбула.

Санкції США проти Туреччини: що відомо

Сполучені Штати попередили турецьких чиновників, що їм загрожують санкції за підтримку Росії та бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами американських чиновників, попри санкції, введені США проти фінансистів ХАМАС за останнє десятиліття, Туреччина дозволила інвестиційним компаніям, холдинговим компаніям, брокерам з нерухомості та безлічі інших підприємств цього угруповання працювати зі Стамбула.

Уряд президента Туреччини Реджепа Ердогана не визнає ХАМАС терористичною організацією, як це роблять США. Він проводить відмінність між військовим і політичним крилом угруповання і сумнівається, що потік коштів від бізнесу безпосередньо фінансує озброєння.

Що стосується Росії, то, за словами американських чиновників, турецькі компанії та приватні особи ризикують отримати цілу низку санкцій за постачання в Росію товарів і послуг, заборонених західним експортним контролем.

Анкара грає на обох сторонах у війні в Україні. Вона надавала підтримку Києву, зокрема забороняла Росії зміцнювати свій чорноморський флот, постачала Україні зброю і сприяла експорту українського зерна, що має вирішальне значення для її економіки і світових поставок продовольства, – зазначає видання. Поширити

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган водночас прагнув розширення економічних зв'язків із Росією – стратегія, яка допомогла Анкарі отримати таку необхідну іноземну валюту і дешеву енергію в період економічних потрясінь.

Американські чиновники стверджують, що турецькі порти використовують для обслуговування російських танкерів, які потрапили під санкції, і полегшення контрабанди зброї, а російські підставні компанії та турецькі фірми сприяли шестикратному зростанню експорту так званих товарів подвійного призначення, необхідних кремлівським військовим для ведення затяжної війни.

Видання повідомляє, що цього тижня американські чиновники зустрічалися з керівниками турецьких банків на брифінгах за зачиненими дверима. Турецькі банки зобов'язані припиняти фінансування тероризму і підозри у відмиванні грошей, щоб зберегти доступ до доларових фінансових ринків США.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Газі. У регіон було введено війська та техніка.

Раніше президент Туреччини Раджем Тайіп Ердоган заявив, що підтримує "ХАМАС", а Ізраїль є терористичною державою, яка прагне знищити Сектор Газа.