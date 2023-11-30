США могут ввести санкции против Турции за поддержку ХАМАС и РФ — WSJ

Несмотря на санкции, введенные США против финансистов ХАМАС в последнее десятилетие, Турция разрешила инвестиционным компаниям, холдинговым компаниям, брокерам по недвижимости и множеству других предприятий этой группировки работать со Стамбулом.

Санкции США против Турции: что известно

Соединенные Штаты предупредили турецких чиновников, что им грозят санкции в поддержку России и боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, несмотря на санкции, введенные США против финансистов ХАМАС за последнее десятилетие, Турция разрешила инвестиционным компаниям, холдинговым компаниям, брокерам по недвижимости и множеству других предприятий этой группировки работать со Стамбулом.

Правительство президента Турции Реджепа Эрдогана не признает ХАМАС террористической организацией, как это делают США. Он проводит разницу между военным и политическим крылом группировки и сомневается, что поток средств от бизнеса напрямую финансирует вооружение.

Что касается России, то, по словам американских чиновников, турецкие компании и частные лица рискуют получить целый ряд санкций за поставку в Россию товаров и услуг, запрещенных западным экспортным контролем.

Анкара играет на обеих сторонах в войне в Украине. Она оказывала поддержку Киеву, в частности, запрещала России укреплять свой черноморский флот, поставляла Украине оружие и способствовала экспорту украинского зерна, что имеет решающее значение для ее экономики и мировых поставок продовольствия, – отмечает издание. Поделиться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одновременно стремился к расширению экономических связей с Россией – стратегия, которая помогла Анкаре получить столь необходимую иностранную валюту и дешевую энергию в период экономических потрясений.

Американские чиновники утверждают, что турецкие порты используют для обслуживания попавших под санкции российских танкеров и облегчения контрабанды оружия, а российские подставные компании и турецкие фирмы способствовали шестикратному росту экспорта так называемых товаров двойного назначения, необходимых кремлевским военным для ведения затяжной.

Издание сообщает, что на этой неделе американские чиновники встречались с руководителями турецких банков на брифингах за закрытыми дверями. Турецкие банки обязаны прекращать финансирование терроризма и подозрения в отмывании денег, чтобы сохранить доступ к долларовым финансовым рынкам США.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Газе. В регион были введены войска и техника.

Ранее президент Турции Раджем Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает "ХАМАС", а Израиль является террористическим государством, стремящимся уничтожить Сектор Газа.