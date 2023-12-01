В Госдепе США раскрыли детали нового плана против РФ

Официальный Вашингтон планирует вдвое сократить доходы России от продаж нефти и газа до конца 2030 года.

Штаты будут добиваться существенного снижения энергетических доходов РФ

Эту информацию официально подтвердил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Паетт.

По его словам, американские власти будут делать все возможное, чтобы это стало реальностью.

Что важно понимать, он подразумевает прогноз Международного энергетического агентства о том, что экспорт нефти и газа РФ может упасть как минимум на 40-50 процентов к 2030 году, если Запад не отменит свои санкции против страны-агрессорки.

Один из американских чиновников объяснил, что санкции Штатов, в частности, против энергоносителей, должны стать гарантией того, что РФ больше никогда не сможет напасть на одного из своих соседей.

Это то, чего нам придется придерживаться в течение многих лет, пока Путин будет продолжать эту войну… Цель этих санкций – изменить поведение РФ и гарантировать, что Путин не сможет, если бы не был достигнут определенный мир, использовать три-четыре года для перевооружения и подготовки к третьему этапу вторжения в Украину, – объяснил представитель Госдепа США. Поделиться

Штаты ищут инструменты для ослабления России

По словам Джеффри Пайетта, сейчас официальный Вашингтон пытается понять, что нужно сделать, чтобы теневой флот РФ потерял свою эффективность.

Как уже упоминалось ранее, его страна-агрессорка использует для обхода санкций и продает свою нефть покупателям, преимущественно в Индии и Китае, по ценам, превышающим верхнюю границу, установленную странами G7.

Представитель Госдепа обратил внимание на то, что препятствование будущим доходам России столь же важно, как и удар по ее текущим финансам.