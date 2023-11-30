У Білому домі назвали пріоритети у допомозі Україні протягом зими

США мають три ключові пріоритетні напрямки допомоги Україні у зимовий період, аби допомогти Києву пройти зиму в умовах триваючої злочинної війни, розв'язаної Кремлем.

Що відомо про пріоритети США у допомозі Україні взимку

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, минулої зими злочинна армія РФ намагалась знищити об’єкти енергетичної інфраструктури в Україні і цілком ймовірно, що той самий сценарій окупанти задіють і протягом цієї зими.

Кірбі зазначив, що про це свідчать атаки дронів та ракетні удари, які проводили росіяни протягом останніх днів.

Представник Білого дому зазначив, що президент Джо Байден та його радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван доручили уряду визначити пріоритетні напрямки допомоги Україні для проходження складного зимового періоду.

Тому ми зосередилися на просуванні трьох ключових напрямків. По-перше, ми посилюємо можливості української протиповітряної оборони, щоб вони могли збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру, - зазначив Кірбі. Поширити

Що відомо про зусилля США та партнерів щодо захисту енергетичної інфраструктури України

Він уточнив, що США разом з партнерами надали Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, Hawk та Avenger та інші засоби ППО.

Він також заявив, що Вашингтон разом із західними партнерами роблять все, аби посилити захист критичної енергетичної інфраструктури України.

За його словами, нашій країні надали захисне обладнання, зокрема спеціальні сітки, арматура та бар'єри HESCO для захисту важливих об'єктів.