У США представили проєкт щодо передачі конфіскованих активів РФ Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У США представили проєкт щодо передачі конфіскованих активів РФ Україні

Оксана Маркарова
Джерело:  Оксана Маркарова

За словами посла України у США Оксани Маркарової, двопартійна та двохпалатна група американських парламентаріїв представила законопроєкт, що дає змогу Мінфіну конфіскувати заблоковані активи російських олігархів для передачі Києву. 

Що відомо про плани США передати Україні конфісковані активи російських олігархів

Двопартійна та двопалатна група членів Конгресу США у складі сенатора Ш.Вайтгауза (Д), сенатора Л.Грема (Р), конгресмена Дж.Вілсона (Р) та конгресмена С.Коена (Д) презентувала законопроєкт "Про конфіскацію активів для відновлення України". Як співавтори вже долучилися сенатори Р.Блументаль (Д), співголова Комітету у закордонних справах Сенату Дж.Ріш (Р) та М.Беннетт (Д), - зазначила Маркарова.

Що відомо про норми нового законопроєкту

Вона зазначила, що законопроєкт дозволяє пришвидшити конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів і короткі терміни передати їх Україні.

Законопроєкт скасовує наявне обмеження в розмірі 500 тис доларів щодо можливості застосовувати процедуру безоплатного вилучення активів російських олігархів та інших осіб, які порушують законодавство США. 

Законопроєкт також надає повноваження Міністерству юстиції США щодо передання на користь України всіх коштів від конфіскованих Урядом США російських активів (наразі Міністерство юстиції може передавати Україні тільки активи, конфісковані за порушення санкцій, запроваджених проти РФ).

Маркарова повідомила, що далі очікується розгляд законопроєкту і висловила сподівання на його якнайшвидший розгляд і ухвалення в Конгресі США.

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